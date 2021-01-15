В Гонконзі затримали українця за підозрою в допомозі втекти на Тайвань 12 активістам

Правоохоронці Гонконгу затримали 11 людей за підозрою у допомозі «людям, що переховувалися від правосуддя», втекти з країни

За попередніми даними, затриманий 29-річний українець Кирило працює у ресторані

15 січня поліція Гонконгу затримала 29–річного українця за підозрою у допомозі 12 активістам у їхній втечі до Тайваню.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Очікується, що всі підозрювані, які все ще перебувають під вартою за підозрою у допомозі дюжині втікачів з Гонконгу втекти з міста минулого року, повинні бути звільнені під заставу до вечора п'ятниці, 15 січня, зазначає видання.

«Водночас, щонайменше четверо з 11, затриманих Департаментом національної безпеки поліції в четвер вранці, вже звільнені. Вісім чоловіків та три жінки у віці від 18 до 72 років, у тому числі окружний радник міста Коулун і адвокат Даніель Вонг Квок–тунг, були затримані за підозрою у наданні допомоги правопорушникам, що є порушенням Кримінально–процесуального розпорядження, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

12 втікачів були заарештовані в морі китайською (материковою) береговою охороною, коли вони прямували до Тайваню, причому 10 з них ув'язнені на термін від семи місяців до трьох років 30 грудня в Шеньчжені за те, що вони або незаконно перетнули кордон, або організували злочин.

Вони рятувалися від звинувачень, пов’язаних з антиурядовими акціями протесту у 2019 році в Гонконгу. Серед затриманих було двоє неповнолітніх, – їх повернули на суд до Гонконгу.

Повідомляється, що серед затриманих у четвер є 29-річний громадянин України на ім'я Кирило, який працює в одному з ресторанів Гонконгу.

Координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов закликав міністерство закордонних справ України взяти на контроль затримання нашого земляка в Гонконзі за звинуваченням у допомозі місцевим дисидентам.