Литва запасається йодом через запуск в Білорусі атомної електростанції



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Островецьку АЕС Білорусь планує відкрити наприкінці цього року

У 2009 році Литва закрила свою єдину атомну електростанцію

Уряд Литви вирішив закупити більше 4 мільйонів таблеток йоду, вартість яких оцінюється в 900 тисяч євро, через плани запуску в сусідній Білорусі атомної електростанції.

Про це повідомляє AP.

Литовський уряд заявив, що таблетки, які допомагають зменшити накопичення радіації в щитовидній залозі, будуть доставлені через місяць. Потім вони будуть безкоштовно роздаватися громадянам у разі витоку радіації на Островецькій АЕС, яку Білорусь планує відкрити наприкінці цього року.

Зазначається, що Вільнюс тривалий час виступає проти АЕС на півдні від Литви і заборонила закупівлю енергії у Білорусі.

У 2009 році Литва закрила свою єдину атомну електростанцію.

До слова, у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів (РАВ). Підприємство розташоване на промисловому майданчику «Чорнобильська АЕС». За перший тиждень роботи воно успішно переробило 2755 кілограмів рідких радіоактивних відходів.

Джерело: Європейська правда