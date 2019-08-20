Литва запасається йодом через запуск в Білорусі атомної електростанції
Островецьку АЕС Білорусь планує відкрити наприкінці цього року
У 2009 році Литва закрила свою єдину атомну електростанцію
Уряд Литви вирішив закупити більше 4 мільйонів таблеток йоду, вартість яких оцінюється в 900 тисяч євро, через плани запуску в сусідній Білорусі атомної електростанції.
Про це повідомляє AP.
Литовський уряд заявив, що таблетки, які допомагають зменшити накопичення радіації в щитовидній залозі, будуть доставлені через місяць. Потім вони будуть безкоштовно роздаватися громадянам у разі витоку радіації на Островецькій АЕС, яку Білорусь планує відкрити наприкінці цього року.
Зазначається, що Вільнюс тривалий час виступає проти АЕС на півдні від Литви і заборонила закупівлю енергії у Білорусі.
У 2009 році Литва закрила свою єдину атомну електростанцію.
До слова, у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів (РАВ). Підприємство розташоване на промисловому майданчику ДПС«Чорнобильська АЕС». За перший тиждень роботи воно успішно переробило 2755 кілограмів рідких радіоактивних відходів.
Джерело: Європейська правда