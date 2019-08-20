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    Литва запасається йодом через запуск в Білорусі атомної електростанції

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    <p>Островецьку АЕС Білорусь планує відкрити наприкінці цього року</p> - Литва запасається йодом через запуск в Білорусі атомної електростанції

    Островецьку АЕС Білорусь планує відкрити наприкінці цього року

    У 2009 році Литва закрила свою єдину атомну електростанцію

    Уряд Литви вирішив закупити більше 4 мільйонів таблеток йоду, вартість яких оцінюється в 900 тисяч євро, через плани запуску в сусідній Білорусі атомної електростанції.

    Про це повідомляє AP.

    Литовський уряд заявив, що таблетки, які допомагають зменшити накопичення радіації в щитовидній залозі, будуть доставлені через місяць. Потім вони будуть безкоштовно роздаватися громадянам у разі витоку радіації на Островецькій АЕС, яку Білорусь планує відкрити наприкінці цього року.

    Зазначається, що Вільнюс тривалий час виступає проти АЕС на півдні від Литви і заборонила закупівлю енергії у Білорусі.

    У 2009 році Литва закрила свою єдину атомну електростанцію.

    До слова, у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції розпочав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів (РАВ). Підприємство розташоване на промисловому майданчику ДПС«Чорнобильська АЕС». За перший тиждень роботи воно успішно переробило 2755 кілограмів рідких радіоактивних відходів.

    Джерело: Європейська правда

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