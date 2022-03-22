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    Ломаченко відмовився від бою з австралійським боксером

    Василь Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського і не збирається виїздити з країни - Ломаченко відмовився від бою з австралійським боксером
    Василь Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського і не збирається виїздити з країни
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    Український спортсмен не хоче покидати країну під час війни

    Боксер Василь Ломаченко, який є колишнім чемпіоном світу у легкій вазі, відмовився від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа. Причина – небажання покидати Україну під час війни. Про це повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер.

    За інформацією журналіста, після того як Ломаченко відмовився від поєдинку, пропозиція двобою з Комбососом надійшла американцю Девіну Хейні.

    Як повідомлялося раніше, дебютний захист усіх поясів австралієць мав провести проти українського боксера 5 червня на стадіоні Marvel у Мельбурні (Австралія).

    Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі заявив, що буде готовий піти воювати проти Росії, якщо у війну буде втягнута його країна чи США. Слова атлета наводить inews.

    Теги: росія окупанти війна Василь Ломаченко Україна окупація #stoprussia
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    Ломаченко відмовився від бою з австралійським боксером