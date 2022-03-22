Ломаченко відмовився від бою з австралійським боксером

Василь Ломаченко вступив до тероборони Білгород-Дністровського і не збирається виїздити з країни

Український спортсмен не хоче покидати країну під час війни

Боксер Василь Ломаченко, який є колишнім чемпіоном світу у легкій вазі, відмовився від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа. Причина – небажання покидати Україну під час війни. Про це повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер.

За інформацією журналіста, після того як Ломаченко відмовився від поєдинку, пропозиція двобою з Комбососом надійшла американцю Девіну Хейні.

Як повідомлялося раніше, дебютний захист усіх поясів австралієць мав провести проти українського боксера 5 червня на стадіоні Marvel у Мельбурні (Австралія).

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі заявив, що буде готовий піти воювати проти Росії, якщо у війну буде втягнута його країна чи США. Слова атлета наводить inews.