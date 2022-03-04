  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Чемпіон світу з боксу Ф’юрі заявив, що готовий піти воювати проти Росії

    Чемпіон світу з боксу Ф’юрі заявив, що готовий піти воювати проти Росії

    Ф'юрі висловив захоплення українськими боксерами, які захищають рідну країну у війні із Росією

    Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі заявив, що буде готовий піти воювати проти Росії, якщо у війну буде втягнута його країна чи США. Слова атлета наводить inews.

    «Я буду першим, хто приєднається, якщо Англія чи США будуть залучені до війни, буду першим у черзі. Мій тато теж, і всі хлопці – ми запишемося добровольцями для захисту», – сказав Тайсон.

    Також Ф'юрі висловив захоплення українськими боксерами, які захищають рідну країну у війні із Росією.

    «Це фантастично. Якщо ви з цієї країни, живете там, захищайте її. Любіть свою жінку та боріться за свою країну», – сказав британець.

    Раніше український боксер Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони Білгорода-Дністровського на Одещині.

    Пізніше той же приклад наслідував його друг і колега Олександр Усик, який записався до когорти захисників Києва.

    Читайте також: Путін прикрився Кабаєвою: одіозна спортсменка зробила заяву
    Теги: спорт США війна Василь Ломаченко Англія Олександр Усик WBC
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чемпіон світу з боксу Ф’юрі заявив, що готовий піти воювати проти Росії