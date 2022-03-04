Чемпіон світу з боксу Ф’юрі заявив, що готовий піти воювати проти Росії

Ф'юрі висловив захоплення українськими боксерами, які захищають рідну країну у війні із Росією

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі заявив, що буде готовий піти воювати проти Росії, якщо у війну буде втягнута його країна чи США. Слова атлета наводить inews.

«Я буду першим, хто приєднається, якщо Англія чи США будуть залучені до війни, буду першим у черзі. Мій тато теж, і всі хлопці – ми запишемося добровольцями для захисту», – сказав Тайсон.

Також Ф'юрі висловив захоплення українськими боксерами, які захищають рідну країну у війні із Росією.

«Це фантастично. Якщо ви з цієї країни, живете там, захищайте її. Любіть свою жінку та боріться за свою країну», – сказав британець.

Раніше український боксер Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони Білгорода-Дністровського на Одещині.

Пізніше той же приклад наслідував його друг і колега Олександр Усик, який записався до когорти захисників Києва.