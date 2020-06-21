Головний банк України поповнив резерви на $110 млн



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З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 290,6 млн доларів

НБУ збільшив купівлю валюти, підтримавши курс гривні до долара

Національний банк України протягом тижня 15-19 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 110,0 млн доларів, не проводивши інтервенцій з продажу валюти. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла до 110 млн доларів у порівнянні з 40 млн доларів млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 290,6 млн доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 497,5 млн доларів.

На міжбанківському валютному ринку курс долара протягом тижня коливався у вузькому діапазоні 26,70-26,80 грн/долар.

Нагадаємо, член Ради Нацбанку Віталій Шапран прокоментував рішення регулятора щодо зниження облікової ставки до історично рекордних 6%. «НБУ зробив гроші дешевими тоді, коли вони вже були не зовсім потрібні економіці».

Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

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