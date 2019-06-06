Переговори у Мінську: зняття блокади з ОРДЛО та нове перемир'я



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Леонід Кучма

До 19 червня ТКГ має розробити пропозиції щодо перемир'я на Донбасі, заявив представник України Леонід Кучма. В ОБСЄ позитивно поставилися до пропозиції Києва щодо зняття блокади з ОРДЛО

Екс-президент України Леонід Кучма, котрий знову представляє українську сторону в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, повідомив про підготовку нових домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі. Виступаючи переж журналістами в середу, 5 червня, після засідання ТКГ у Мінську, Кучма наголосив, що «вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно», а «тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі». Він також зазначив, що озвучив на засіданні пропозиції президента України Володимира Зеленського, які спрямовані на встановлення миру на Донбасі.

«Ми приїхали з «дорожньою картою» від президента України. Меседжі були такі, що президент справді хоче, щоб був мир у тому регіоні. З відповідними наказами я сюди приїхав. (...) І висловив усі побажання, які почув від президента і які знаю сам. Їх просто треба вирішувати», - сказав Кучма, цитує агенція новин «Інтерфакс-Україна».

За словами Кучми, до 19 червня ТКГ має розробити, а на засіданні 19 червня - затвердити пропозиції щодо забезпечення встановлення перемир'я. Щодо самого припинення вогню, то, на його думку, всі сторони мають сьогодні показати світові, що справді хочуть цього режиму тиші. «Там аж до того, що не стріляти у відповідь, має бути записано, обов'язково, щоб усі цивільні об'єкти, школи, садочки, житло в жодному разі не зазнавали таких обстрілів», - сказав він.

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов також повідомив, що ТКГ домовилася про підготовку нового перемир'я і визначила терміни розведенні сил у Станиці Луганській. «При цьому є розуміння сторін, що ця нова угода має в обов'язковому порядку передбачати додаткові реально дієві заходи контролю за дотриманням перемир'я», - сказав він, цитує агентство »Інтерфакс».

Станиця Луганська та обмін полоненими

Леонід Кучма також повідомив про досягнення домовленості про режим тиші в Станиці Луганській з 10 червня. Про готовність сторін розпочати з 10 червня розведення сил та засобів на узгодженій ділянці поблизу Станиці Луганської повідомив після засідання ТКГ і спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в групі Мартін Зайдік (Martin Sajdik). «Це було б справжнім прогресом», - зазначив Зайдік.

Леонід Кучма висловив упевненість, що сторони зможуть порозумітися й щодо обміну полоненими. «Я не можу сказати, що завтра буде принципове рішення, але я чітко знаю, що ці питання почнуть вирішуватися: скільки на скільки й так далі», - додав представник України в ТКГ.

Запропоноване скасування економічної блокади

Мартін Зайдік повідомив про пропозицію української сторони щодо скасування економічної блокади ОРЛДО. «Це підтримали учасники з ОРЛО й ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу», - сказав Зайдік. За його словами, скасування блокади могло б стати «великим проривом», оскільки її запровадження було фактором, який сприяв «розриву сторін».

Щодо самого засідання ТКГ, то Зайдік назвав його таким, що вселяє оптимізм. Він зокрема вказав на конструктивні дискусії в сьогоднішніх засіданнях і в ТКГ, і в робочих групах. «Сьогодні була справді хороша дискусія», - наголосив Зайдік.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3 червня повідомив про те, що українську делегацію на переговорах у Мінську знову представлятиме Леонід Кучма, а також анонсував нові пропозиції щодо врегулювання на Донбасі. Про них він говорив і у Брюсселі. Водночас Володимир Зеленський ще раз наголосив, що вважає протидію російській агресії одним з головних своїх завдань на посту президента України.

Джерело: Deutsche Welle