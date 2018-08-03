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    Луценко після відвідин Гандзюк передав її справу СБУ

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    Луценко після відвідин Гандзюк передав її справу СБУ
    Фото: Facebook Юрія Луценка

    Генпрокурор заявив, що активістка розповіла йому свої версії причин нападу

    Генеральний прокурор Юрій Луценко у п'ятницю, 3 серпня, відвідав у лікарні постраждалу внаслідок нападу в Херсоні активістку Катерину Гандзюк.

    Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Відвідав постраждалу Катерину Гандзюк. Стан важкий. Але дух як завжди незламний. Почув її версії причин нападу на неї», - повідомив Луценко.

    Він заявив, що «з огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ».

    «В зв’язку з серією нападів на громадських активістів останніми днями запланував проведення координаційної наради правоохоронних структур», - додав Луценко.

    Нагадаємо, 3 серпня Гандзюк планували зробили дуже складну операцію.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Поліція розшукує нападника, який потрапив на камери спостереження.

    Херсонський журналіст Сергій Нікітенко оприлюднив фоторобот зловмисника.

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