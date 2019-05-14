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    Луценко провів дві години із Зеленським в офісі «95 кварталу» – ЗМІ

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    Луценко провів дві години із Зеленським в офісі «95 кварталу» – ЗМІ

    ЗМІ стверджують, що розмова стосувалася роботи правоохоронних органів

    Генеральний прокурор Юрій Луценко у суботу 11 травня провів зустріч з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

    Про цю зустріч пише Bihus.info із посиланням на речницю генпрокурора Лариса Сарган. За її даними, зустріч тривала дві години.

    «Офіційна зустріч на запрошення новообраного президента з генпрокурором», - заявила Сарган. Зустріч, яка відбувалася в офісі Зеленського та «Кварталу 95» в Києві на Білоруській, тривала дві години і стосувалася нібито роботи правоохоронних органів, в тому числі - Генпрокуратури.

    Зауважимо, що 21 квітня, у день другого туру виборів, після оголошення результатів екзит-полів, Зеленський розповів про перші кадрові рішення на посаді президента. На уточнювальне запитання про долю Юрія Луценка, Зеленський наголосив, що нинішній генпрокурор – це «стара команда».

    Зазначимо, що 7 травня генпрокурор Юрій Луценко заявив про інформаційні атаки на нього з боку команди новообраного президента Володимира Зеленського через кримінальне впровадження на Олександра Данилюка.

    Генпрокурор нагадав, що зареєстрував і направив до НАБУ і САП матеріали, і одразу після цього Данилюк від імені команди Зеленського почав заявляти про необхідність негайної відставки генпрокурора. «Для мене це не нове, дуже багато ображених на мою принциповість вдавались до таких ходів», - заявив Луценко.

    Він підкреслив, що не вважає, що працює погано, але оцінювати його роботу має парламент. Луценко також зауважив, що «ніяких консультацій або переговорів» з командою новообраного президента Зеленського не веде, бо не вбачає це доцільним. «Я дійсно готовий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватись з ним на ті теми, які його цікавлять», - сказав він.

     

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