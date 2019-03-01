Луценко запевнив, що справ проти кандидатів у президенти немає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко

На сьогоднішній день є 56 кримінальних проваджень на всю територію України за втручання у вибори

Правоохоронні органи не відкривали кримінальних справ проти кандидатів у президенти за можливі порушення виборчого законодавства, заявив 1 березня в ефірі телеканалу ТРК «Україна» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Знаю щонайменше трьох (кандидатів – ред.), які б дуже цього хотіли, щоби стати жертвами політичних репресій, але, слава Богу, їх немає. В разі, якщо хтось із них… займеться підкупами або фальсифікаціями, я думаю, що його чекає дуже сумне майбутнє, бо наші сили об’єднані», – сказав генпрокурор у присутності міністра внутріішніх справ Арсена Авакова та голови СБУ Василя Грицака.

Луценко також нагадав, що заборонено робити кандидатам.

«Кандидати на посаду президента не можуть організовувати будь-які незаконні дії, наприклад видачу грошей, завезення іноземних технологів, які будуть діяти всупереч чинному законодавству, і в тому числі через підкуп виборців, незаконна агітація, і якимось чином викривляти списки», – зазначив Луценко.

Також він повідомив, що на сьогоднішній день є 56 кримінальних проваджень на всю територію України за втручання у вибори.

Наразі найбільше правопорушень припадає на Київську, Дніпропетровську області та Київ.

Загалом від початку виборчого процесу поліція зареєструвала 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Джерело: Радио Свобода