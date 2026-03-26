Знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію

Фахівець відійшов від футбольних справ у 2018 році

Знаменитому британському тренеру Джону Тошаку встановили діагноз деменція. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Про когнітивну хворобу валлійця розповів його син Кемерон Тошак. Наразі останній працює в Таїланді. Проте, він регулярно спілкується з батьком.

«Це жахлива хвороба. Ми бачимо її прояви в короткочасній пам'яті, я найчастіше з ним розмовляю. Якщо ми говоритимемо після обіду, то він може й не згадати, що ми вже розмовляли вранці», – зізнався Тошак-молодший.

Валлійський фахівець мав проблеми зі здоров'ям і раніше. Зокрема, в 2022 році Тошак потрапив до лікарні в Іспанії. Тоді він важко переніс коронавірус.

Джон Тошак як футболіст

Уродженець Кардіффа, виховувався у структурі головної команди міста. Дебютував за «Кардіфф» у сезоні 1965/66 в Другому дивізіоні Англії.

Після пяти років у першій команді «блакитників» перейшов у «Ліверпуль» посеред кампанії 1970/71. Разом із «червоними» завоював три чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги, Кубок чемпіонів 1976/77, два Кубки УЄФА та Суперкубок Європи.

Покинув «Енфілд» 1 березня 1978 року. Останні роки ігрової кар'єри провів у «Свонсі».

Джон Тошак як тренер

Виступи за валлійських «лебедів» форвард поєднав зі стартом тренерської справи. За чотири роки вивів «Свонсі» з Четвертого дивізіону Англії в Перший. Покинув команду в 1984 році.

Далі Тошак розпочав подорожувати світом. Він тренував у Португалії («Спортінг»), Іспанії («Реал Сосьєдад» – тричі, «Реал» – двічі, «Депортіво», «Мурсія»), Туреччині («Бешикташ»), Франції («Сент-Етьєн»), Італії («Катанья»), Азербайджані («Хазар»), Марокко («Відад»), Ірані («Трактор»).

У 2005-2010 роках Тошак тренував збірну Вельсу, а потім провів півроку на чолі збірної Македонії. На чолі мадридського «Реала» перетинався з київським «Динамо» (1:1, 0:2) в чвертьфіналі Ліги чемпіонів 1998/99.

На чолі «Сосьєдада» завоював Кубок Іспанії, зробив столичний «Реал» чемпіоном Іспанії у кампанії 1989/90, виграв Суперкубок Іспанії біля керма «Депортіво» з Ла-Коруньї. Зі стамбульським «Бешикташем» Тошак здобув Кубок і Суперкубок Туреччини, виграв Суперкубок Азербайджану з «Хазаром», а касабланський «Відад» зробив чемпіоном Марокко (2014/15). Двічі був визнаний тренером року в Ла Лізі.

До слова, Зінедін Зідан дав принципову згоду на відновлення тренерської кар'єри. Фахівець повинен стати наступним керманичем збірної Франції. Призначення відбудеться після Чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, екстренер іспанської «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.