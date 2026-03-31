Володар Суперкубка України очолив кризовий гранд Англії

Роберто Де Дзербі знову працюватиме в АПЛ

Колишній керманич донецького «Шахтаря» повернувся до Прем'єр-ліги

Лондонський «Тоттнем» призначив Роберто Де Дзербі головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Італієць підписав зі «шпорами» тривалий контракт. Найімовірніше, угода розрахована на п'ять років. Де Дзербі замінив на посаді хорватського фахівця Ігора Тудора.

Балканець пропрацював у британській столиці лише півтора місяця. Він мав бути тренером «Тоттнема» до кінця сезону замість данського фахівця Томаса Франка. Проте, покращити результати команди Тудор не зумів.

Під його керівництвом «Тоттнем» провів сім поєдинків. У цих матчах «шпори» здобули одну перемогу, одного разу зіграли внічию і зазнали п'яти поразок. Зокрема, лондонці вилетіли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від мадридського «Атлетіко» (2:5, 3:2).

У чемпіонаті Англії «Тоттнем» у 2026 році ще не перемагав. Остання перемога «шпор» у Прем'єр-лізі датована 28 грудня. Тоді лондонці мінімально здолали сусідів із «Крістал Пелас».

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі

Фахівець починав зі скромних італійських клубів. Проривом тренера стала робота на чолі «Сассуоло». У 2018-2021 рр. він зробив колектив міцним середняком Серії A.

У травні 2021 року Де Дзербі запросив донецький «Шахтар». Із італійцем на чолі «гірники» виграли Суперкубок України та подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів. Утім, на груповому етапі турніру фінішували останніми з двома нічиїми.

Після повномасштабного вторгнення росіян Де Дзербі покинув чемпіонат України. Формально він тренував «Шахтар» до липня 2022-го. У вересні того ж року очолив англійський «Брайтон» і фінішував шостим у дебютному сезоні та на 11-му місці – в другому.

Календар «Тоттнема» до кінця сезону

За сім турів до кінця кампанії у чемпіонаті Англії «шпори» випереджають зону вильоту лише на одне очко. Лондонці набрали 30 пунктів, а їхні сусіди з «Вест Гема» мають в активі 29 балів.

На власній арені «Тоттнем» зустрінеться з «Брайтоном», «Лідсом» і ліверпульським «Евертоном». Натомість в гостях «шпори» зіграють проти «Сандерленда», «Вулвергемптона», бірмінгемської «Астон Вілли» та столичного «Челсі».

