Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії

Антон Федорців
Хосеп Гвардіола обійшов одного шотландця в погоні за іншим
фото: Reuters

Попереду іспанського фахівця залишилися дві ікони тренерського цеху

Керманич англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола вдванадцяте визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Іспанець обійшов головного тренера ліверпульського «Евертона» Девіда Мойєса. В активі шотландського фахівця залишається 11 індивідуальних призів. Наступним орієнтиром Гвардіоли буде багаторічний менеджер лондонського «Арсенала» Арсен Венгер (15 нагород).

Рекордсменом АПЛ залишається колишній керманич «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Упродовж своєї кар'єри легендарний шотландець 27 разів був визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі. Зокрема, він виграв перший приз в історії за підсумками серпня 1993 року.

Родзинки нагороди Тренер місяця в АПЛ

Приз почали вручати з другого сезону Прем'єр-ліги – кампанії 1993/94. У тому сезоні найбільше нагород зібрав тодішній головний тренер «Вімблдон» Джо Кіннер (три).

Надалі колегам довго вдавалося лише повторити результат ірландця. Аж у кампанії 2017/18 один тренер зумів здобути чотири призи за сезон. Ним став Гвардіола. А в сезоні 2018/19 п'ять нагород виграв німецький фахівець Юрген Клопп.

Тренер місяця в АПЛ 2025/26

У нинішній кампанії АПЛ щоразу обирала тренером місяця іншого фахівця. Двоє з них – Рубен Аморім і Енцо Мареска – вже втратили роботу.

У січні тренером місяця став керманич МЮ Майкл Каррік. Він став першим англійцем із квітня 2024 року, який виграв приз. Тоді нагорода дісталася Шону Дайчу, який працював із «Евертоном».

До слова, нещодавно лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти столичного «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику
Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику
НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні
НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні
Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії
Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Україна завоювала ще шість медалей у біатлоні на Паралімпійських іграх
Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі
Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі
Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23
Navi пробилися у півфінал ESP Pro League Season 23

Новини

«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
