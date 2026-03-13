Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії

Хосеп Гвардіола обійшов одного шотландця в погоні за іншим

Попереду іспанського фахівця залишилися дві ікони тренерського цеху

Керманич англійського «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола вдванадцяте визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Іспанець обійшов головного тренера ліверпульського «Евертона» Девіда Мойєса. В активі шотландського фахівця залишається 11 індивідуальних призів. Наступним орієнтиром Гвардіоли буде багаторічний менеджер лондонського «Арсенала» Арсен Венгер (15 нагород).

Рекордсменом АПЛ залишається колишній керманич «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Упродовж своєї кар'єри легендарний шотландець 27 разів був визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі. Зокрема, він виграв перший приз в історії за підсумками серпня 1993 року.

Родзинки нагороди Тренер місяця в АПЛ

Приз почали вручати з другого сезону Прем'єр-ліги – кампанії 1993/94. У тому сезоні найбільше нагород зібрав тодішній головний тренер «Вімблдон» Джо Кіннер (три).

Надалі колегам довго вдавалося лише повторити результат ірландця. Аж у кампанії 2017/18 один тренер зумів здобути чотири призи за сезон. Ним став Гвардіола. А в сезоні 2018/19 п'ять нагород виграв німецький фахівець Юрген Клопп.

Тренер місяця в АПЛ 2025/26

У нинішній кампанії АПЛ щоразу обирала тренером місяця іншого фахівця. Двоє з них – Рубен Аморім і Енцо Мареска – вже втратили роботу.

У січні тренером місяця став керманич МЮ Майкл Каррік. Він став першим англійцем із квітня 2024 року, який виграв приз. Тоді нагорода дісталася Шону Дайчу, який працював із «Евертоном».

