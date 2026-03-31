Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Учасник Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнив головного тренера

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Отто Аддо залишився без роботи перед ЧС-2026
фото: Reuters

Фахівцю не пробачили серію поразок у контрольних поєдинках

Отто Аддо звільнений з посади керманича збірної Гани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Ганської асоціації футболу.

Останньою краплею для керівництва національної федерації стали поразки «чорних зірок» у березневих спарингах. Спершу Гана зазнала розгрому від збірної Австрії (1:5). Натомість напередодні африканська команда поступилася Німеччині (1:2).

Смуга невдач Аддо тривала з осені. У листопаді ганська збірна програла контрольні поєдинки Японії (0:2) та Республіці Корея (0:1). Натомість у кваліфікації підопічні 50-річного фахівця впевнено виграли групу, набравши 25 очок за десять турів.

Чим відомий Отто Аддо

Уродженець німецького Гамбурга, вихованець скромних місцевих колективів. У 1996 році приєднався до «Ганновера», а в 1999-2005 роках захищав кольори дортмундської «Боруссії» та став чемпіоном Німеччини в сезоні 2001/02.

На схилі ігрової кар'єри пограв за «Майнц» і «Гамбург». У 2022-му вперше очолив збірну Гани. Під його керівництвом національна команда виступила на ЧС-2022, де не змогла вийти з групи. «Чорні зірки» переграли Республіку Корея (3:2), але поступилися збірним Португалії (2:3) та Уругваю (0:2).

Збірна Гани на ЧС-2026

На прийдешньому Мундіалі Гана змагатиметься в групі L. Там її суперниками стануть національні команди Англії, Хорватії та Панами.

Перший матч африканська збірна зіграє проти Панами 17 червня. Цей поєдинок відбудеться в канадському Торонто.

До слова, президент ФІФА прокоментував участь Ірану в ЧС-2026. Джанні Інфантіно пообіцяв створити для національної команди зручні умови для підготовки та виступів. Раніше тамтешній міністр спорту погрожував бойкотом Мундіалю.

Нагадаємо, раніше нападник Кріштіану Роналду не отримав виклик до збірної Португалії. Аравійський «Аль-Наср» і федерація обговорили стан здоров'я форварда. Зрештою, обидві сторони погодилися надати ветерану час на повне відновлення.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua