Учасник Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнив головного тренера

Отто Аддо залишився без роботи перед ЧС-2026

Фахівцю не пробачили серію поразок у контрольних поєдинках

Отто Аддо звільнений з посади керманича збірної Гани. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Ганської асоціації футболу.

Останньою краплею для керівництва національної федерації стали поразки «чорних зірок» у березневих спарингах. Спершу Гана зазнала розгрому від збірної Австрії (1:5). Натомість напередодні африканська команда поступилася Німеччині (1:2).

Смуга невдач Аддо тривала з осені. У листопаді ганська збірна програла контрольні поєдинки Японії (0:2) та Республіці Корея (0:1). Натомість у кваліфікації підопічні 50-річного фахівця впевнено виграли групу, набравши 25 очок за десять турів.

Чим відомий Отто Аддо

Уродженець німецького Гамбурга, вихованець скромних місцевих колективів. У 1996 році приєднався до «Ганновера», а в 1999-2005 роках захищав кольори дортмундської «Боруссії» та став чемпіоном Німеччини в сезоні 2001/02.

На схилі ігрової кар'єри пограв за «Майнц» і «Гамбург». У 2022-му вперше очолив збірну Гани. Під його керівництвом національна команда виступила на ЧС-2022, де не змогла вийти з групи. «Чорні зірки» переграли Республіку Корея (3:2), але поступилися збірним Португалії (2:3) та Уругваю (0:2).

Збірна Гани на ЧС-2026

На прийдешньому Мундіалі Гана змагатиметься в групі L. Там її суперниками стануть національні команди Англії, Хорватії та Панами.

Перший матч африканська збірна зіграє проти Панами 17 червня. Цей поєдинок відбудеться в канадському Торонто.

