«Шахтар» «зливатиме» Лігу конференцій? Чому Туран дуже ризикує, граючи на два фронти

Святослав Василик
Святослав Василик
«Шахтар» «зливатиме» Лігу конференцій? Чому Туран дуже ризикує, граючи на два фронти
На «Шахтар» Турана очікує складний квітень
фото: «Шахтар»

У квітні на «гірників» чекають два ключові поєдинки у боротьбі за титул УПЛ

Донецький «Шахтар» у квітні матиме надзвичайно щільний графік, який складатиметься з матчів чемпіонату України та Ліги конференцій. Які пріоритети змушений розставити за цих обставин головний тренер «гірників» Арда Туран – у матеріалі «Главкома».

Календар «Шахтаря»

У квітні протягом 25 днів на «Шахтар» чекає сім матчів. З них мінімум п’ять поєдинків матимуть підвищену складність: усі в Лізі конференцій (проти «АЗ Алкмар» та потенційний півфінал проти переможця пари «Крістал Пелас» – «Фіорентина») та два матчі проти головних конкурентів у боротьбі за титул УПЛ – ЛНЗ і «Полісся».

Відомо, що дирекція УПЛ пішла на зустріч команді Турана і посунула матчі з ЛНЗ і «Поліссям» на понеділки (13 і 20 квітня 2026 року), давши можливість «Шахтарю» хоч якось відновитись після четвергових поєдинків в Лізі конференцій з нідерландським «АЗ Алкмар». У разі проходу донеччан у півфінал єврокубків, їх суперматч проти «Динамо» гарантовано також призначать на понеділок, 4 травня 2026 року.  

У підсумку маємо класичний графік топ-клубу – два матчі на тиждень. Щоправда, «Шахтар» витрачатиме значно більше часу на дорогу з України в Польщу і назад через відомі особливості воєнної логістики в нашій країні. Звісно, зайві 10-15 годин в потязі і автобусі не сприяють кращому відновленню футболістів.

Найближчі матчі «Шахтаря»:

  • 5 квітня. УПЛ. «Рух» (домашня гра)
  • 9 квітня. 1/4 фіналу Ліги конференцій. «АЗ Алкмар» (д)
  • 13 квітня. УПЛ. ЛНЗ (гостьова гра)
  • 16 квітня. 1/4 фіналу Ліги конференцій. «АЗ Алкмар» (г)
  • 20 квітня. УПЛ. «Полісся» (д)
  • 25 квітня (попередня дата). УПЛ. «Кудрівка» (г)
  • 30 квітня. 1/2 фіналу Ліги конференцій. (у разі проходження 1/4 фіналу)
  • 2 травня (попередня дата). УПЛ. «Динамо» (г)
  • 7 травня. 1/2 фіналу Ліги конференцій. (у разі проходження 1/4 фіналу)

Кадри

Наразі через травми Туран не може розраховувати на трьох гравців. Це Микола Матвієнко та Дмитро Криськів, які опинилися поза грою через проблеми з сухожиллям литкового м'язу, а також Марлон Гомес, у котрого пошкоджена задня поверхня стегна. Усі вони проходять відновлення у Сербії і їхня участь у квітневих матчах під великим питанням. Втрати Матвієнка і Марлона дуже суттєві. Перший – капітан і основний центрбек команди, який розпочинає більшість атак. Другий – важлива постать в опорній зоні півзахисту.

Одразу дев’ять футболістів «Шахтаря» повернулися в розташування клубу після виснажливих турів до своїх збірних. Це – Різник, Бондар, Конопля, Очеретько, Азаров, Грам, Траоре, Лука Мейрелліш та Ізакі Сілва. Їхній фізичний та моральний стан після міжнародної паузи також не ідеальний. Зокрема, бразильцям довелося літати до Південної Америки на товариські матчі своєї молодіжки.

Додамо, що лише на шляху до відновлення оптимальної форми перебуває один з лідерів півзахисту Аліссон, який пропустив п’ять місяців після важкого перелому. Також зажди є побоювання за здоров’я важливого нападника Лассіни Траоре, який схильний до травм і наразі не реалізував у «Шахтарі» і половину свого потенціалу.

Загалом, кадрова ситуація у команди Турана цілком робоча. За винятком центру захисту, де немає рівноцінної заміни Матвієнку, усі інші позиції на полі «закриті» одним-двома виконавцями.

У квітні протягом 25 днів на «Шахтар» чекає сім матчів.
У квітні протягом 25 днів на «Шахтар» чекає сім матчів.
Фото: «Шахтар»

Пріоритети

Головний пріоритет на сезон 2025/26 чітко сформулювали і Туран, і генеральний директор клубу Сергій Палкін. Це – здобути титул в УПЛ. Наприклад, Туран заявив, що для «Шахтаря» єдиний прийнятний результат – це чемпіонство, і «срібло» не розглядається.

За словами Палкіна, основним пріоритетом для «Шахтаря» залишається чемпіонат України, оскільки перемога в ньому гарантує потрапляння до єврокубків наступного сезону.

«Внутрішній чемпіонат – це база для стабільності», – наголосив гендир клубу.

Щодо єврокубків, то чіткого завдання ніхто не ставив. Так, влітку Палкін казав про «перемогу в Лізі Європи», але після вильоту з цього турніру його слова про Лігу конференцій були вкрай розмиті.

«Єврокубки є критично важливими для клубу через престиж та фінансові надходження», – це все, що він наважився сказати про Лігу конференцій.

Туран також говорив вкрай обережно: «Завдання в Лізі конференцій – показувати високі результати та боротися за перемогу в кожному матчі».

До речі, суперник «гірників» у чвертьфіналі турніру «АЗ Алкмар» наразі йде шостим в чемпіонаті Нідерландів, відставши від зони Ліги чемпіонів на 11 очок. Зважаючи на це, у команди достатньо мотивації в єврокубках.

Щоправда, вже через три дні після матчу-відповіді з «Шахтарем» (19 квітня 2026 року) «АЗ Алкмар»  гратиме фінал Кубка Нідерландів проти «Неймегена». Це ще більше наводить на думку, що команда з Алкмара може зробити ставку на першу гру з «гірниками» і вирішити долю протистояння. А чого б ні? На попередній стадії нідерландці розбили міцну «Спарту» з Праги – 4:0.  

Що обере Туран?

Остаточна стратегія Турана стане зрозумілою вже 9 квітня 2026 року. Проти «Руху» донеччани однозначно вийдуть в оптимальному складі. Команда Івана Федика два тижні готувалася до цієї гри і, вочевидь, підготувала не одну пастку «гірникам». Тож матч буде складний і виснажливий.

А от яку стартову одинадцятку ми побачимо на «домашньому» полі у Кракові проти нідерландців – це велике питання. Так, є «недоторкані» Різник, Бондар, Очеретько. Зате усі решта можуть потрапити під ротацію. І тут Туран здатен притримати більш значущих для команди виконавців – Педро Енріке, Аліссона, Педріньйо, Невертона і дати шанс другому ешелону складу. Скажімо, з перших хвилин можуть вийти Ізакі, Мейрелліш, Лукас чи Проспер. А нападників Траоре та Еліаса взагалі можна безболісно тусувати – на сьогодні вони рівноцінні для команди.

Матч-відповідь в Алкмарі, який буде «затиснутий» між ключовими битвами в УПЛ з ЛНЗ і «Поліссям», за будь-яких обставин видається нам грою, якою Туран готовий пожертвувати.  У разі ж несприятливого результату в Кракові, другий поєдинок з нідерландцями може взагалі стати матчем для напіврезервного «Шахтаря».

Чи зміниться стратегія у разі проходу до 1/2 фіналу Ліги конференцій і невдач з ЛНЗ чи «Поліссям»? Навряд чи. «Шахтар» все одно до останнього битиметься за чемпіонство в УПЛ і фокусуючи усі сили саме на внутрішньому турнірі. Буде дуже дивно, якщо Туран обере самогубство, погнавшись одразу за двома зайцями.

Святослав Василик, для «Главкома»

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Арда Туран ФК «Шахтар» Ліга конференцій УПЛ чемпіонат України

