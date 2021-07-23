«Гусь за Білорусь». У Києві проходить акція проти репресій режиму Лукашенка

Учасники акції вимагають від режиму Лукашенка припинити репресії, звільнити затриманих і покарати винних у порушеннях закону

Активісти хочуть привернути увагу суспільства на репресії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

У Києві біля будівлі посольства Республіки Білорусь триває акція правозахисників та представників білоруської спільноти під назвою «Гусь за Білорусь». Як пише «Уніан», в акції беруть участь близько 50 активістів.

Організатором заходу виступила правозахисна організація «Центр громадянських свобод». Її представники пояснили, що символом акції є гусак, ґелґотіння якого нагадує назву міста Гааґа, де розташований Міжнародний кримінальний суд, що «буде розглядати протиправні дії лукашенківського режиму як злочини проти людяності».

Активісти хочуть привернути увагу суспільства на репресії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, висловити проти них протест та нагадати про відповідальність за злочини.

«Найбільш кричущі факти останнього місяця, що стосуються репресій щодо медійників та правозахисників Білорусі: 30 червня журналіста Андрєя Александрова було звинувачено у державній зраді, що передбачає 15-річне ув‘язнення. 6 липня суд засудив одного з опозиційних лідерів Віктора Бабарико до 14 років тюрми. 8 липня білоруська влада арештувала головного редактора медіа «Наша Ніва» Єгора Мартиновича та ще чотирьох працівників редакції. 14 липня владою здійснено обшуки в офісі правозахисної організації «Вясна», при чому було арештовано керівника «Вясни» Алєся Бялацкого», – нагадали у «Центрі громадянських свобод».

Учасники акції вимагають від режиму Лукашенка припинити репресії, звільнити затриманих і покарати винних у порушеннях закону.

Також вони закликають представників української влади адекватно відреагувати на ці масовані порушення прав людини.

Нагадаємо, затримана в Білорусі журналістка продовжує голодування.

До слова, цього тижня головний редактор білоруських журналів «Наша гісторыя» («Наша історія»), «Дуда» і «Асцярожна: дзеці!» («Обережно: діти») Андрій Динько звільнений із СІЗО під зобов'язання про явку до слідчих.

Вранці 8 липня білоруські силовики прийшли до редакції видання «Наша Ніва» та до будинку працівників ЗМІ. Обшук відбувся в редакції, бухгалтерії, а також у будинку редакторів Ягора Марциновича, Андрія Скурка та Андрія Динька, а також бухгалтера Вольги Ракович.

Обшуки та допити працівників «Нашої Ниви» проводилися за ст. 342 КК (організація або підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь у них), ст. 293 КК (масові заворушення).

Як повідомлялося, КДБ Білорусі проводить операцію «із зачистки радикалів». Білоруський режим взявся за учасників чатів у Telegram.