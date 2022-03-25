Містер Геббельс зачаївся в Білорусі

Лукашенко вважає, що його білоруські державні ЗМІ кращі за інтернет

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко швидко вчиться на помилках свого «старшого брата». Адже Путіну, який напав на Україну, довелося на ходу гасити пожежу на паралельному фронті – інформаційному. Виявилось, що у перші дні війни цензуровані приписи від «Роскомнагляду» російським медіа, практично не працюють. Наприклад, «ліберальне» «Эхо Москвы» спокійно публікувало тексти українських авторів, де війна називалася війною, а Росія – агресором.

Минув тиждень гарячої фази війни поки російська влада зуміла остаточно закрити рот «неугодним» ЗМІ. Далі дотягнулися й до соціальних мереж: Facebook та Instagram заборонені в Росії.

Натомість Лукашенко, який остаточно не визначився, чи вводитиме своїх солдатів в Україну на боці Росії, уже підготував «правильне» інформаційне поле для білоруського народу. Згідно з його указом від 22 березня «О новостных агрегатах в глобальной компьютерной сети Интернет», запроваджено чіткі рамки, в яких мають працювати тамтешні інтернет-видання. Зокрема, не дозволяється використовувати посилання на інші ЗМІ, доступ до яких обмежено в Білорусі. Також білоруські медіа повинні зберігати протягом року поширену ними інформацію, а також відомості про джерела її отримання.

(для перегляду натисніть на зображення)

Смотрящим за ЗМІ, відповідно до указу, стало міністерство інформації. Це відомство Лукашенко наділив мегаповноваженнями: будь-яке інтернет-видання Білорусі, яке більше двох разів протягом року проігнорує запити від міністерства інформації (воно може цікавитися походженням тієї чи іншої новини на сайті), буде «забанено». Без зайвих судових рішень!

«Вы видите, как грубо против нас воюют. Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа и Геббельса», – жалівся Лукашенко своїм ЗМІ, яких посадив за «круглий стіл» 25 березня.

Лукашенко спілкується з журналістами (фото з сайту президента Білорусі)

При цьому він порадів за білоруські державні ЗМІ, які «дедалі частіше перехоплюють повістку в Інтернеті».

«Белорусские ведущие телеканалы, «Советская Белоруссия», БЕЛТА заметны там. Но говорить, что наша информация доминирует, что мы там побеждаем, пока, наверное, преждевременно», – твердив Лукашенко. І дав важливу пораду: оптимізувати канали, і залишати тих людей, у яких є абсолютна впевненість…

***

У книзі «Імперія» відомий польський публіцист Ришард Капусцінський навів кумедний історичний випадок. Один з російських журналістів розповів, що коли після радянського вторгнення до Чехословаччини він спитав Леоніда Брежнєва, що можна писати про ситуацію в цій країні, той відповів йому: «Пишіть усе, але тільки в одному примірнику і надсилайте мені».

На жаль, журналісти-сябри опинилися у патовому становищі. Державна авторитарна машина не витримає правди. Тому вихід бачить один – знищити свободу слова...

Знову підкоритесь?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.