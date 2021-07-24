«Лукашенко не хоче остаточно сваритися з Україною». На Банковій дали оцінку діям невизнаного президента

«Лукашенко досі керує країною, тому що його утримує Китай», – Арестович

Попри те, що Олександр Лукашенко дозволяє собі різкі заяви в бік України, Білорусь досі не визнала Крим російським. Остаточні висновки щодо політики Лукашенка потрібно буде робити після білорусько-російських військових навчань, які відбудуться у вересні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

Арестович визнав, що білоруська ситуація досить складна: «З одного боку, «страшна Росія поглинає Білорусь». Але з іншого боку, Білорусь досі не визнала Крим російським. Так, Лукашенко дозволяє собі різкі заяви в бік України. Але слід розуміти, наскільки сильно на нього тисне Росія, зокрема щодо військової інтеграції але він не ведеться. Лукашенко досі керує країною, тому що його утримує Китай, у Білорусі дуже потужні китайські інвестиції. Росія ж бореться не за Білорусь, а за те, щоби зберегти контроль за деякими галузями, які здаються їй ключовими».

Арестович думає, що Лукашенко і ЄС дуже б зраділи, якби Україна запропонувала роль посередника між Лукашенком і ЄС.

«Є політика цінностей і інтересів. З одного боку, ми не визнали Лукашенка президентом, з іншого – ми розуміємо, що в наших інтересах зберегти контроль за кордоном із Білоруссю, який простягається на понад тисячу кілометрів. Думаю, ще не пізно, бо Лукашенко не дозволив білоруським літакам поки літати в Крим і сам не полетів», – зазначив радник голови Офісу президента.

Він переконаний, що Лукашенко не хоче остаточно сваритися з Україною попри величезне непорозуміння щодо справи «вагнерівців».

«Зараз усі чекають навчань «Захід-2021», як вони пройдуть. Після цього можна буде далі предметно розмовляти, бо перед навчаннями ніхто ні про що домовлятися не буде», – підсумував Арестович.

Нагадаємо, восени планується проведення спільних білорусько-російських військових навчань. Тема стратегічних навчань, що мають відбутися з 10 по 16 вересня 2021 року, – «Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави». Йдеться про інтеграційний проєкт Росії та Білорусі, що існує з 1999 року.

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