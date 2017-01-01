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    Лукашенко прокоментував затримання українських «шпигунів» у Білорусі

    Лукашенко зазначив, що «шпигунська» справа, обговорювалася під час його зустрічі з президентом Петром Порошенком в ОАЕ на початку листопада
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію із затриманням українців в країні. Про це він заявив під час поїздки до Гомельської області, повідомляє видання БЕЛТА. Він зазначив, що «шпигунська» справа, обговорювалася під час його зустрічі з президентом Петром Порошенком в ОАЕ на початку листопада. Тоді, за його
    • 24 Листопада, 16:09
    • Розсилка
    Олександр Лукашенко
    Олександр Лукашенко

    Лукашенко зазначив, що «шпигунська» справа, обговорювалася під час його зустрічі з президентом Петром Порошенком в ОАЕ на початку листопада

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію із затриманням українців в країні.

    Про це він заявив під час поїздки до Гомельської області, повідомляє видання БЕЛТА.

    Він зазначив, що «шпигунська» справа, обговорювалася під час його зустрічі з президентом Петром Порошенком в ОАЕ на початку листопада. Тоді, за його словами, він все розповів українському президенту.

    «Я йому зізнався, що з першого до останнього дня операції з нейтралізації шпигунської мережі був в курсі. Така практика - голова КДБ мені доповів одразу», - наголосив Лукашенко.

    Він зауважив, що сторони тоді домовилися не розголошувати цю інформацію, однак Україна не дотрималася обіцянки.

    «Вони зчинили ґвалт, все було виплеснуто в ЗМІ. Що мені залишалося робити? Я скасував своє рішення і сказав викласти деякі факти в ЗМІ, щоб люди розуміли, що ми не нагнітаємо обстановку у відносинах з Україною. І ми показали», - зауважив Лукашенко.

    За його словами, український журналіст Шаройко в результаті зізнався, де працював та як, а слідство отримало додатково купу матеріалів.

    Президент Білорусі додав, що жодного московського сліду в цій справі шукати не варто, тому що його там немає. 

    Нагадаємо, 17 листопада про затримання власного кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка в Білорусі повідомили голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія і генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін.

    20 листопада в КДБ Білорусі повідомили, що український журналіст Павло Шаройко затриманий за звинуваченням у шпигунстві і нібито він зізнався, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України, які працюють під прикриттям.

    КДБ Білорусі оголосив персоною нон грата радника посольства України в Білорусі Ігоря Скворцова. Білоруські спецслужби стверджують, що він є співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України і працював «під прикриттям».

     У відповідь Україна вислала з країни білоруського дипломата.

    20 листопада стало відомо про затримання в Білорусі директора українського «Заводу обважнювачів» Олександра Скиби.

    21 листопада Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про затримання 20 листопада трьох громадян України, які нібито порушили кордон, вирушивши по ягоди. 

     

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    Білорусь Олександр Лукашенко шпигун КДБ Україна
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