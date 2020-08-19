Лукашенко вигадав «хитрий план»



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Олександр Лукашенко відмовляється йти та обіцяє нову конституцію

Білоруський лідер назвав умову зміни влади в країні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував план зміни влади. Про це повідомляє «Белта».

«Ще раз наголошую: якщо хтось думає і хоче змін, то вони повинні бути в рамках закону. Зміни всякі повинні бути прописані в конституції. І ця робота триває. Вона буде активізована. І наскільки це можливо, і наскільки це буде підтримано населенням, від цього залежить швидкість прийняття конституції. І за конституцією ми вже можемо вести дискусії про переобрання органів влади», - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що у нього немає іншого виходу, крім як утримати країну в рамках правового поля. «В іншому випадку нами будуть керувати інші», - резюмував Лукашенко.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Водночас він наголосив, що готовий провести нові вибори, але з однією умовою - тобто після ухвалення нової конституції.

Також він стверджує, що пропонував опозиції перерахувати голоси.

Крім того, з'явилося відео, як учасників мітингу за Лукашенка вчили, що кричати. У понеділок працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!».

Після оголошення результатів виборів опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади у Білорусі. Координаційна рада білоруської опозиції напередодні повідомила, що не прагне до захоплення влади незаконними методами.

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