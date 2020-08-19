  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лукашенко вигадав «хитрий план»

    • Розсилка
    Олександр&nbsp;Лукашенко відмовляється йти та обіцяє нову конституцію - Лукашенко вигадав «хитрий план»
    Олександр Лукашенко відмовляється йти та обіцяє нову конституцію

    Білоруський лідер назвав умову зміни влади в країні

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував план зміни влади. Про це повідомляє «Белта».

    «Ще раз наголошую: якщо хтось думає і хоче змін, то вони повинні бути в рамках закону. Зміни всякі повинні бути прописані в конституції. І ця робота триває. Вона буде активізована. І наскільки це можливо, і наскільки це буде підтримано населенням, від цього залежить швидкість прийняття конституції. І за конституцією ми вже можемо вести дискусії про переобрання органів влади», - заявив Лукашенко.

    Він підкреслив, що у нього немає іншого виходу, крім як утримати країну в рамках правового поля. «В іншому випадку нами будуть керувати інші», - резюмував Лукашенко.

    До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

    Водночас він наголосив, що готовий провести нові вибори, але з однією умовою - тобто після ухвалення нової конституції.

    Також він стверджує, що пропонував опозиції перерахувати голоси

    Крім того, з'явилося відео, як учасників мітингу за Лукашенка вчили, що кричатиУ понеділок працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!».

    Після оголошення результатів виборів опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади у Білорусі. Координаційна рада білоруської опозиції напередодні повідомила, що не прагне до захоплення влади незаконними методами.

     Читайте також інтерв’ю «Главкома»:


    вибори Конституція Олександр Лукашенко президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ