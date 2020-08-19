Лукашенко вигадав «хитрий план»
Білоруський лідер назвав умову зміни влади в країні
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував план зміни влади. Про це повідомляє «Белта».
«Ще раз наголошую: якщо хтось думає і хоче змін, то вони повинні бути в рамках закону. Зміни всякі повинні бути прописані в конституції. І ця робота триває. Вона буде активізована. І наскільки це можливо, і наскільки це буде підтримано населенням, від цього залежить швидкість прийняття конституції. І за конституцією ми вже можемо вести дискусії про переобрання органів влади», - заявив Лукашенко.
Він підкреслив, що у нього немає іншого виходу, крім як утримати країну в рамках правового поля. «В іншому випадку нами будуть керувати інші», - резюмував Лукашенко.
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.
Водночас він наголосив, що готовий провести нові вибори, але з однією умовою - тобто після ухвалення нової конституції.
Також він стверджує, що пропонував опозиції перерахувати голоси.
Крім того, з'явилося відео, як учасників мітингу за Лукашенка вчили, що кричати. У понеділок працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!».
Після оголошення результатів виборів опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади у Білорусі. Координаційна рада білоруської опозиції напередодні повідомила, що не прагне до захоплення влади незаконними методами.