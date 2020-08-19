З'явилося відео, як учасників мітингу за Лукашенка вчили, що кричати



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Жінка посеред автобуса вигукувала гасла, а після цього пасажири їх повторювали по декілька разів Скріншот з відео

Людей вчили кричати: «Батька, батьківщина, Білорусь», «Білорусь – це ми», «Батька вперед, з тобою народ», «Тільки разом і тільки вперед»

Видання Tyt.by оприлюднило відео, на якому учасників мітингу за Олександра Лукашенка вчать, що кричати на акціях на підтримку президента Білорусі.

Жінка, яка стояла посеред автобуса, вигукувала гасла, а після цього пасажири їх повторювали по декілька разів.

Людей вчили кричати: «Батька, батьківщина, Білорусь», «Білорусь – це ми», «Батька вперед, з тобою народ», «Тільки разом і тільки вперед».

Раніше повідомлялося, що в Мінську звозять людей на мітинг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка. Хтось їде під загрозою звільнення. З деяких міст пустили спеціальні поїзди, щоб доставити учасників мітингу.

До слова, 17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Також 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Раніше повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.