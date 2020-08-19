Протест видихається? Активісти у Білорусі оголосили перерву до вихідних



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Протестувальники кажуть, що «готують ноги» на вихідні

Білоруські активісти оголосили фізичний перепочинок для створення небувалого організаційного руху і закликають людей «знову готувати свої ноги» на вихідні.

Про це повідомляє Telegram-канал Nехта.

«Сьогодні багато хто ставив запитання: «Протест видихається?». Якщо відповідати «так», то тільки в фізичному розумінні цього слова. 9 днів люди виходили на вулиці по всій країні, фактично в цілодобовому режимі. Багато хто не встигав поїсти і поспати нормально. Природно, що людям просто фізично треба відпочити, бо походи по 20 км кожен день не всі витримують. Але найголовніше відбувається зараз, під час перепочинку. Йде організація платформ, які представляють наші інтереси», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вже за час перепочинку створено Координаційну Раду, Національний страйковий комітет, а також організовуються безліч ініціатив, які структурують активність в різних напрямках: медична допомога, психологічна допомога, допомога постраждалим, підтримка робочих.

«Тому до вихідних використовуємо фізичну перепочинок для створення небувалого організаційного руху, максимально підтримуємо страйки і робочих, вимагаємо випуску політв'язнів, правди про загиблих, а у вихідні знову готуйте свої ноги. Все тільки починається!» – кажуть активісти.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також наводимо список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, 18 серпня ввечері в Мінську приземлився літак, яким ймовірно користується директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.

Раніше про прибуття літака ФСБ Росії до Мінська повідомили білоруські ЗМІ.

Також ЗМІ повідомили, що у Смоленській області в бік Білорусі рухається колона військової техніки.

У неділю на російських дорогах неподалік кордону з Білоруссю також помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести.

Згодом Лукашенко ще раз поговорив із Путіним, вдруге протягом вихідних.