Лукашенко заявив, що пропонував опозиції перерахувати голоси



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Олександр Лукашенко з протестувальниками на Мінському заводі колісних тягачів Фото: СТВ

В опозиції начебто відповіли Лукашенку, що перерахунок вже «не актуальний»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пропонував опозиції перерахунок голосів, але там нібито заявили, що це «не актуально».

Про це повідомляє білоруський державний канал СТВ.

«Мені вже запропонували порахувати голоси з камерою. Я кажу: «Навіщо? Давайте порахуємо». Нехай скажуть: де, на яких дільницях... Увечері їм запропонували перерахувати. Мені кажуть, передають люди: «А вже не актуально рахувати. Це вже не актуально!» – «А що треба?» – «Нові вибори», – заявив він під час візиту на Мінський завод колісних тягачів.

Лукашенко сказав одному з протестувальників, що «вже не треба нікому перерахунок»:

«Якщо ти хочеш перерахувати – будь ласка, скажи, на якій дільниці, приходь, зараз підемо в архів, де знаходяться документи».

Як відомо, Лукашенко публічно не озвучував жодної пропозиції перерахувати голоси – лише погрожував учасникам протестів жорсткими придушеннями.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.