Білоруська опозиція відповіла на заяву Лукашенка щодо «захоплення влади»



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Опозиція заявляє про намір добиватися зміни влади в Білорусі мирними методами

Координаційна рада білоруської опозиції не має політичної програми, оскільки не ставить собі за мету отримання влади

Координаційна рада білоруської опозиції не прагне до захоплення влади незаконними методами.

Про це у вівторок, 18 серпня, заявила Ольга Ковалькова, довірена особа екскандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

«Ми діємо тільки законними і ненасильницькими методами. Ми хочемо мирного процесу, який необхідний для нашої країни і її громадян», – підкреслила вона у відповідь на заяву Лукашенка щодо «захоплення опозицією влади».

Ковалькова повідомила, що перше засідання координаційна рада білоруської опозиції проведе 19 серпня. Вона висловила надію на «відгук з того боку». Якщо його не буде, то в країні буде економічна і політична криза, попередила представник опозиції.

Своєю чергою, Максим Знак, юрист об'єднаного штабу Тихановської, уточнив, що координаційна рада білоруської опозиції не має політичної програми, оскільки не ставить собі за мету отримання влади.

«У ради немає мети отримати владу, тому не може бути політичної програми, плану реформ, політичних цілей», – зазначив він.

За словами Знака, основний склад координаційної ради білоруської опозиції включатиме 70 осіб.

«Безумовно, всі не змогли і не зможуть увійти до основного складу ради, тому що має бути якесь кількісне обмеження», – сказав він.

Знак підкреслив, що існує дуже велика потреба в експертних групах і в фахівцях, тому крім основного складу ради, буде ще й розширений склад, до якого увійдуть люди, які подали заявки.

До слова, 17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Також 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Раніше повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.