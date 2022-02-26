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    Інформація про російський десант у Бродах не відповідає дійсності – СБУ

    Інформація про російський десант у Бродах не відповідає дійсності – СБУ
    фото з відкритих джерел

    Садовий зазначив, що ситуацію тримають на контролі

    Інформація про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди не відповідає дійсності. Про це заявило СБУ Львівської області.

    «Просимо мешканців зберігати спокій ! Повідомляємо – працювала українська авіація. Захистимо Україну разом!», – йдеться у повідомленні.

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    Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в районі міста Броди о 9 ранку на трьох вертольотах висадився російський десант у кількості близько 60 людей.

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    Третій день триває війна Росії проти України. Ряд міст зазнали ракетних ударів. У різних місцях країни відбуваються бої. Війська РФ атакували з боку Донбасу, Криму та білоруського кордону.

    Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

    Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва.

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    Теги: Росія Львівщина війна Путін Андрій Садовий Львів Угорщина
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    Інформація про російський десант у Бродах не відповідає дійсності – СБУ