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    Метро столиці перейшло в режим укриття, Кличко просить киян не виходити в місто

    Кияни ховаються від обстрілів у метро - Метро столиці перейшло в режим укриття, Кличко просить киян не виходити в місто
    Кияни ховаються від обстрілів у метро
    фото з відкритих джерел

    Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва

    Метро Києва перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень воно здійснювати не буде. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    «Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття. Ми обороняємо наше місто!», – пояснив Кличко.

    Як інформує Верховна Рада України, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва. У МВС повідомили – українські військові тримають під контролем всі мости столиці та будуть відкривати вогонь на ураження по всім цілям, які намагатимуться перетнути мости в бік Правого берега.

    Тому усіх жителів столиці просять не робити спроб перетинати мости через Дніпро.

    Нагадаємо, у Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».

    Як відомо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    Теги: вибух МВС Віталій Кличко Верховна Рада метро Антон Геращенко війна Дніпро мер військові укриття кияни місто радник
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    Метро столиці перейшло в режим укриття, Кличко просить киян не виходити в місто