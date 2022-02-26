Метро столиці перейшло в режим укриття, Кличко просить киян не виходити в місто

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва

Метро Києва перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень воно здійснювати не буде. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття. Ми обороняємо наше місто!», – пояснив Кличко.

Як інформує Верховна Рада України, російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва. У МВС повідомили – українські військові тримають під контролем всі мости столиці та будуть відкривати вогонь на ураження по всім цілям, які намагатимуться перетнути мости в бік Правого берега.

Тому усіх жителів столиці просять не робити спроб перетинати мости через Дніпро.

Нагадаємо, у Києві близько восьмої ранку 26 лютого прогримів потужний вибух поблизу аеропорту «Жуляни».

Як відомо, війна з російськими окупантами триває третю добу. Минулої ночі уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.