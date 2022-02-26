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    Росіяни масово тікають з Ростова після вторгнення путінських військ в Україну

    Через вторгнення в&nbsp;Україну скасовано всі авіарейси з&nbsp;Ростова-на-Дону. - Росіяни масово тікають з Ростова після вторгнення путінських військ в Україну
    Через вторгнення в Україну скасовано всі авіарейси з Ростова-на-Дону.
    ілюстративне фото

    У багатьох банкоматах Ростова закінчилася готівка

    Через вторгнення в Україну скасовано всі авіарейси з Ростова-на-Дону. В результаті в місті почалася паніка, повідомляє місцеве видання.

    У спробах виїхати з прикордонної зони лихварі та гості міста почали стрімко викуповувати квитки на автобуси. Причому це стосується не лише рейсів до Москви та Санкт-Петербурга, а й до Волгограда.

    Ситуація посилюється тим, що через закриті аеропорти не можуть виїхати близько 150 тисяч туристів, які відпочивали в південній частині РФ.

    У багатьох банкоматах Ростова закінчилася готівка. На це вплинуло також повідомлення про запровадження санкцій проти російських банків через вторгнення російських військ. Багато хто впевнений, що тепер вони втратять свої заощадження.

    Нагадаємо, у Росії проходять мітинги проти військової агресії в Україні.

    Як відомо, Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні. Повідомлення про це вона виклала у соцмережі Instagram.

    Теги: Росія війна агресія
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    Росіяни масово тікають з Ростова після вторгнення путінських військ в Україну