Росіяни масово тікають з Ростова після вторгнення путінських військ в Україну
У багатьох банкоматах Ростова закінчилася готівка
Через вторгнення в Україну скасовано всі авіарейси з Ростова-на-Дону. В результаті в місті почалася паніка, повідомляє місцеве видання.
У спробах виїхати з прикордонної зони лихварі та гості міста почали стрімко викуповувати квитки на автобуси. Причому це стосується не лише рейсів до Москви та Санкт-Петербурга, а й до Волгограда.
Ситуація посилюється тим, що через закриті аеропорти не можуть виїхати близько 150 тисяч туристів, які відпочивали в південній частині РФ.
У багатьох банкоматах Ростова закінчилася готівка. На це вплинуло також повідомлення про запровадження санкцій проти російських банків через вторгнення російських військ. Багато хто впевнений, що тепер вони втратять свої заощадження.
Нагадаємо, у Росії проходять мітинги проти військової агресії в Україні.
Як відомо, Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні. Повідомлення про це вона виклала у соцмережі Instagram.