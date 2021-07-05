На Одещині невідомий побив лопатою матір чиновника МВФ

Чиновник розповів, що його мати дивом залишилося в живих

Сусіди вчасно викликали швидку допомогу і поліцію, яка зловила злочинця

На Одещині, у неділю, 4 липня, зловмисник побив 80-річну матір українського фінансиста та заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована. Про це сам чиновник написав на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю. Потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік», – написав Рашкован.

Чиновник також додав, що його мати дивом залишилося в живих. Плюс, каже він, сусіди вчасно викликали швидку допомогу і поліцію, яка зловила злочинця.

«Поліція спрацювала відмінно – злочинця спіймали. Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями. Хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста», – підсумував Рашкован.

Тим часом, у селі Хлепча Фастівського району Київщини роботодавець під час сварки до смерті побив підлеглого. На місці події працювали наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Встановлено, що 62-річний потерпілий працював в одному із дачних будинків різноробочим. Декілька днів тому між роботодавцем та робітником виникла сварка, яка переросла в бійку. 46-річний роботодавець почав лупцювати підлеглого по голові. Від отриманих травм чоловік помер, а зловмисник зник з місця події. Наступного дня тіло чоловіка знайшов співробітник, який повідомив про це до поліції.