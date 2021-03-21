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    Львівські студенти облаштовують нові місця для хворих на Covid-19

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    Додаткові місця облаштовуються в одній із поліклінік - Львівські студенти облаштовують нові місця для хворих на Covid-19
    Додаткові місця облаштовуються в одній із поліклінік
    Фото: city-adm.lviv.ua

    Через спалах захворюваності у лікарнях міста хронічно бракує ліжок

    У неділю, 21 березня, у Львові почались роботи з облаштування додаткових ліжко-місць для розміщення хворих на Covid-19. Про це на сайті мерії повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

    За словами чиновника, до робіт залучені студенти Університету безпеки життєдіяльності

    «Студенти Університету безпеки життєдіяльності зараз допомагають вивільняти корпус на вул. Мазепи, який ми погодили з поліклінікою під облаштування додаткових ліжко-місць. Сьогодні там розпочались підготовчі роботи, розпочали першу чергу облаштування додаткових ліжок. Загалом на вул. Мазепи ми попередньо планували облаштування 150 ліжок», – сказав Андрій Москаленко.

    Також за словами заступника мера, Covid-відділення буде облаштовано у Восьмій міській лікарні на вулиці Навроцького.

    Як повідомлялося раніше, із 19 березня у Львові введено жорсткий карантин.

    Також стало відомо, що з 1 квітня у Львові збільшать ліжковий фонд на 150 місць в Центрі легеневого здоров'я. На сьогоднішній день в медцентрі розміщено 370 ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

    Крім того, у Львові розгортають два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус.

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    Теги: Львів студенти мер карантин коронавірус
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