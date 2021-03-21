У Львові додатково розгорнуть 150 «коронавірусних» ліжок

З 1 січня 2021 року в Центрі легеневого здоров'я у Львові вже розгорнуто 200 додаткових ліжок для пацієнтів з Covid-19

Львівський Центр легеневого здоров'я щодень госпіталізує стільки пацієнтів, скільки й виписує

З 1 квітня у Львові збільшать ліжковий фонд на 150 місць в Центрі легеневого здоров'я. На сьогоднішній день в медцентрі розміщено 370 ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

Про це повідомляє Центр легеневого здоров'я у Facebook.

«Вже з 1 квітня по 50 ліжок у трьох нових резервних ковідних відділеннях, поступово, за необхідності, заповнюватимемо хворими. Бачимо таку потребу, бо щодень госпіталізуємо стільки пацієнтів, скільки й виписуємо. Для цього завершуються роботи по забезпеченні цього резерву централізованим киснем», – йдеться у повідомленні.

В медцентрі зазначили, що до них надходять пацієнти з тяжкими і середньої тяжкості пневмонії.

Наголошується, що з 1 січня 2021 року в Центрі розгорнуто 200 додаткових ліжок для пацієнтів з Covid-19. Таким чином, з огляду на 170 ліжко-місць, які діяли до того, лікарня може прийняти 370 Covid-хворих.

Нагадаємо, у лікарнях Львова бракує лікарів: мер просить зголошуватись добровольців.

Зазначимо, у Львівській області за добу виявили 1180 нових хворих на коронавірус. Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у регіоні діагностували понад 92 тисяч випадків інфекції. За цей час одужали близько 74 тисячі людей, але 2474 – померли.

Через це у всій області, зокрема у Львові, 19 березня запровадили локдаун. Він діятиме 10 днів, однак, за потреби, його можуть продовжити.

5 березня прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення розгорнути у Львові два тимчасових госпіталі для хворих на коронавірус.