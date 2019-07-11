Ляшко домовився з Нетаньягу про те, щоб українців не затримували на ізраїльському кордоні



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Ляшко провів зустріч з Нетаньягу в Єрусалимі Фото: liashko.ua

На зустрічі з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу український нардеп з командою продовжував відстоювати національні інтереси

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко став першим народним депутатом, якого офіційно запросили до Ізраїлю.

На зустрічі з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу український нардеп з командою продовжував відстоювати національні інтереси: говорив, що прискорить ратифікацію у ВР угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, яка дозволить збільшити товарообіг між країнами та створити десятки тисяч робочих місць для українців. А ще пообіцяв сприяти залученню ізраїльських компаній до видобутку українського газу, – інформує прес-служба РПЛ. Останнє, на думку Олега Ляшка, дасть можливість значно знизити тарифи на комуналку для українців.

«Сьогодні ізраїльські компанії не можуть зайти на український ринок, бо там монополія. Якісь компанії за хабарі купують ліцензії, потім перепродають їх, а платять за цю корупцію українці. Заведення ізраїльських компаній на ринок газу в Україні дасть можливість знизити ціни на газ, створити конкуренцію, скасувати монополію корупціонерів і, як наслідок – українці будуть платити менше за комуналку», – наголосив Ляшко після зустрічі.

Торкнулися політики і питання землі. Ізраїльській прем’єр наголосив, що у них в країні землю не продають, а дають своїм фермерам заробляти. Так має бути і в Україні, вважає Ляшко.

Збіглися позиції ізраїльського та українського політиків у сфері безпеки: обидва проти будь-якого зовнішнього втручання у справи країни. «Коли є зовнішнє втручання – військові конфлікти значно важче врегулювати. Тому для нас надзвичайно важливо відновити контроль над кордоном. Так само, як Іран підтримує палестинських терористів, росіяни постачають зброю для сепаратистів на Донбасі. Щоб зупинити війну – треба прибрати російську техніку та зброю, перекрити кордон і поставити там миротворців, а краще – наших прикордонників. Тут в Ізраїлю є чому повчитися», – розповів Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ в черговий раз підняв питання про визнання Кнесетом Ізраїлю Голодомору Геноцидом українського народу і висловив сподівання на позитивне рішення щодо цього питання.

А ще Ляшко підняв проблему затримки українських туристів на ізраїльському кордоні.

«Останнім часом багатьох людей годинами тримають на кордоні і не пропускають. Зрозуміло, що спецслужби Ізраїлю дбають про безпеку своєї країни, але від цього не повинні страждати звичайні туристи. Домовились із прем’єр-міністром, що ставлення до українців на кордоні Ізраїлю зміниться», - розповів Ляшко.

Ізраїльський прем'єр залишився задоволений зустріччю і подякував українській делегації за підтримку дружніх відносин між країнами.«Я дуже радий був прийняти цю делегацію з України. Наші країни мають хороші дружні відносини. Ми також хочемо, щоб ратифікували угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Це дуже потрібно і Ізраїлю, і Україні. Велике спасибі за дружбу», - наголосив Нетаньягу.

Як повідомлялось, МВС України та Ізраїлю підписали декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка покладе край непорозумінням при перетині кордону.