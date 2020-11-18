Ще кращий результат. Вакцина Pfizer на фінальних випробуваннях показала 95% ефективності

Pfizer/BioNTech першими оголосили про готовність вакцини проти коронавірусу

Новина про підвищену ефективність першої вакцини від коронавірусу спричинила подорожчання акцій Pfizer

Остаточні результати випробувань вакцини від COVID-19 Pfizer/BioNTech показали ефективність препарату у 95%. Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, вакцина може стати ще більш ефективним засобом для захисту від коронавірусу вразливих категорій населенн, зокрема, літніх людей.

Початкові ж результати випробувань показували ефективність вакцини у 90%. Новина про підвищену ефективність першої вакцини спричинила подорожчання акцій Pfizer на 3%, акції її партнера BioNTech подорожчали на 8%.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.