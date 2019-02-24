Мадуро заявив про розрив дипломатичних відносин з Колумбією



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Ніколас Мадуро заявив про розрив відносин з Колумбією

Мадуро дав колумбійським дипломатам 24 години на те, щоб покинути країну

Офіційний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив 23 лютого про розрив дипломатичних відносин з Колумбією.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

Це відбувається на тлі відправки гуманітарного вантажу для Венесуели, яку організувала опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо,з території Колумбії.

«Терпіння вичерпано, я більше не можу стримуватися, ми не можемо продовжувати миритися з ситуацією, коли колумбійська територія використовується для нападу на Венесуелу. Тому я вирішив розірвати всі політичні та дипломатичні відносини з урядом Колумбії», – заявив політик.

Він також дав колумбійським дипломатам 24 години на те, щоб покинути країну.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що перші фури з гуманітарною допомогою вже перетнули кордон з Бразилії і перебувають на території Венесуели. Про це він написав у Twitter, повідомивши також про перешкоди, які чинять силовики проходженню вантажу.

Із 22 лютого на кордоні тривали сутички, є загиблі.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу.

Мадуро вважає, що ця допомога направлена на те, аби підірвати його владу і відсторонити від посади.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни опублікував указ про дозвіл в'їзду гуманітарної допомоги до Венесуели.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, в яких Венесуела не потребує.

Напередодні дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели.

Нагадаємо, на початку лютого Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.