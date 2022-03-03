  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Все вони чудово знали. Докази злочинів путінських військ (відео)

    Окупант хотів до раю, а потрапив у полон - Все вони чудово знали. Докази злочинів путінських військ (відео)
    Окупант хотів до раю, а потрапив у полон
    скріни з відео

    Полонені окупанти хочуть зробити вигляд, що вони випадково напали на Україну

    Триває восьма доба героїчної оборони України від навали путінських військ.

    Українська армія взяла в полон російського військового, який ще сім днів тому хизувався у соцмережах, як обстрілює мирний Маріуполь.

    Нині ж окупант вже не такий веселий. Більше того, власного президента вже називає ху*лом.

    УВАГА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!

    Нагадаємо, на Сумщині прокурори взяли під варту 27 російських окупантів. За даними слідства, вони вбивали українських військових та мирних жителів.

    Затриманим оголосили статтю за «посягання на територіальну цілісність та недоторканість України».

    Теги: Маріуполь окупанти армія полон #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Все вони чудово знали. Докази злочинів путінських військ (відео)