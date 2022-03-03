Все вони чудово знали. Докази злочинів путінських військ (відео)

Окупант хотів до раю, а потрапив у полон

Полонені окупанти хочуть зробити вигляд, що вони випадково напали на Україну

Триває восьма доба героїчної оборони України від навали путінських військ.

Українська армія взяла в полон російського військового, який ще сім днів тому хизувався у соцмережах, як обстрілює мирний Маріуполь.

Нині ж окупант вже не такий веселий. Більше того, власного президента вже називає ху*лом.

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Нагадаємо, на Сумщині прокурори взяли під варту 27 російських окупантів. За даними слідства, вони вбивали українських військових та мирних жителів.

Затриманим оголосили статтю за «посягання на територіальну цілісність та недоторканість України».