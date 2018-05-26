Макрон заявив, що попередив Путіна про санкції

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Глави країн ЄС зустрінуться в липні для вирішення питання про продовження санкцій проти РФ

Санкції Євросоюзу щодо Росії не будуть скасовані, у разі відсутності прогресу щодо України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю 25 травня після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, передає Reuters.

«М'яч на полі Росії і України. Це і так зрозуміло. Ми не будемо скасовувати санкції, якщо нічого не буде зроблено. Це те, що ми обговорювали з Володимиром Путіним», - сказав на прес-конференції президент Франції.

Макрон зазначив, що представники країн, які входять до Європейського Союзу зустрінуться в липні цього року для вирішення питання про продовження санкцій, введених відносно Росії в 2015 році.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 24 травня, разом з дружиною прибув з візитом до Росії. У рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму 2018 вони приймуть участь як почесні гості.

До початку форуму лідери Франції та Росії зустрілися для переговорів щодо Сирії, Ірану та України.

Нагадаємо, 10 травня в Аахені президент України Петро Порошенко провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, Порошенко заявив, що українська сторона занепокоєна будівництвом «Північного потоку 2» і піднімає це питання на переговорах.



