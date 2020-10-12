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    Нефьодову готують підозру: вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ?

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    Про мотиви такого рішення керівників міністерства в проєкті підозри Нефьодову інформації немає - Нефьодову готують підозру: вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ?
    Про мотиви такого рішення керівників міністерства в проєкті підозри Нефьодову інформації немає

    Нефьодов разом з міністром Абромавічусом схему виведення з-під спеціальних санкцій понад 60 українських компаній

    Слідство у справі, яку розслідує СБУ щодо дій службових осіб Міністерства економічного розвитку і торгівлі в період керівництва Айварасом Абромавічусом, зібрало достатньо доказів і готується пред'являти підозри по ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, що заподіяло тяжкі наслідки.

    Про це стало відомо з проєкту підозри Максиму Нефьодову, який потрапив у розпорядження редакції Українські новини.

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    Нефьодову готують підозру: вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ?
    Нефьодову готують підозру: вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ?

    В період його роботи заступником міністра, Нефьодов разом з міністром Абромавічусом і ще рядом осіб розробили і реалізували схему виведення з-під спеціальних санкцій понад 60 українських компаній, заподіявши державі збитків в 10,5 млн грн.

    Йдеться про санкції у вигляді отримання індивідуальних ліцензій на зовнішньоекономічні операції. Вони застосовуються за порушення підприємствами вимог валютного законодавства.

    Більшість з юросіб, які фігурують в документі, потрапили до переліку в період 2014-16 років, як підприємства, що мають відношення до РФ або через власників, або як такі, що здійснюють підозрілі зовнішньоекономічні операції з Росією, визнаною в Україні країною-агресором.

    Спеціальні санкції вводить Мінекономрозвитку за поданням правоохоронних органів. І критерії чітко визначені законом. Але в міністерстві під керівництвом Абромавічуса вирішили виробити власні критерії, які б дали можливість скасувати накази про застосування санкцій.

    Міністр Абромавічус підписав відповідне доручення. І згодом були підготовлені накази про зняття санкцій, які підписував особисто Нефьодов, який займав на той момент посаду заступника міністра.

    Цікаво те, що він, як і інші чиновники, чітко розумів, що законних підстав для цього немає – ряд співробітників при узгодженні наказів письмово вказали, що такі рішення суперечать закону. Але їхні зауваження були проігноровані.

    Державі завдано збитків на суму майже 10,5 млн грн у вигляді несплати ліцензійних зборів, які становлять 0,2% від офіційного обороту операцій цих компаній. За вказаний в документі період вони зробили експортно-імпортних операцій на 5,2 млрд грн.

    Але набагато важливіше для них були не гроші, а саме зняття санкцій, адже вони дозволяють міністерству контролювати кожну зовнішньоекономічну операцію і накладають обмеження на цілий ряд видів діяльності підприємства.

    Про мотиви такого рішення керівників міністерства в проєкті підозри Нефьодову інформації немає. Але з тексту можна зробити висновок, що аналогічні звинувачення будуть висунуті і Абромавічусу, і ще ряду чиновників міністерства.

    Нагадаємо, що Нефьодов, якого вигнали з митниці, тепер рветься у Київраду.

    Крім того, 24 квітня 2020 року на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби.

    20 травня Нефьодов звернувся до суду з позовом до Кабміну про відновлення його на посаді.

    Наприкінці травня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.

    СБУ суд міністр санкції гроші Максим Нефьодов
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