Вандали облили хімікатами пам'ятник лікарю Айболиту у Вільнюсі



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Вандали облили білою рідиною пам'ятник лікарю Цемаху Шабаду, який був прототипом лікаря Айболита

Хімікати не завдали шкоди пам'ятку

Невідомі за одну ніч осквернили пам'ятники двом знаменитим жителям Вільнюса єврейського походження.

Про це повідомив портал 15min.lt.

Вандали облили білою рідиною бюст відомого діяча ортодоксального єврейства Еліяху бен Шломо Залмана (Гаона Віленського), а також пам'ятник лікарю Цемаху Шабаду, який був прототипом лікаря Айболита.

Обидві скульптури встановлено у Старому місті. Поліція Литви веде пошук зловмисників.

Мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс написав у Facebook: «Зловмисники, намагаючись послабити й образити єврейську громаду Литви, лише демонструють свою слабкість».

За інформацією мера, хімікати не завдали шкоди пам'яткам.

Як відомо, 2020 рік оголошено в Литві роком Гаона Віленського та історії євреїв. Рабин, кабаліст, математик і громадський діяч Еліяху бен Шломо Залман жив у XVIII столітті, його поховано у Вільнюсі. Одним з його нащадків є нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Цемах (Тимофій) Шабад (1864–1935) – медик, політик і публіцист. У його будинку у Вільнюсі жив письменник Корній Чуковський, який зізнавався, що після знайомства вирішив написати казку про доброго лікаря, який лікував дітей і тварин.