Малюнок Леонардо да Вінчі продали за рекордну суму

Це один із небагатьох підписаних автором малюнків

За начерк голови ведмедя невідомий покупець заплатив близько $12,3 млн

Малюнок авторства Леонардо да Вінчі на аукціоні Christie's продали за 8,9 млн фунтів стерлінгів (близько $12,3 млн).

Це рекордна сума для твору італійського художника, повідомили в Twitter аукціонного дому.

«Малюнок є витонченим свідченням неперевершеної майстерності Леонардо да Вінчі в якості кресляра», – йдеться в повідомленні.

Це один з небагатьох творів художника, де є підпис художника.

Зображення розміром 7x7 см виконане срібним олівцем на рожево-бежевому папері. Він був зроблений в першій половині 1480-х років.

Хто купив малюнок да Вінчі – не розкривають.

Раніше в Італії, у місті Неаполі, в одній з квартир у шафі спальні знайшли 500-річну картину, яку, ймовірно, написав один з учнів Леонардо да Вінчі.

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