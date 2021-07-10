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    Малюнок Леонардо да Вінчі продали за рекордну суму

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    Це один із небагатьох підписаних автором малюнків - Малюнок Леонардо да Вінчі продали за рекордну суму
    Це один із небагатьох підписаних автором малюнків

    За начерк голови ведмедя невідомий покупець заплатив близько $12,3 млн

    Малюнок авторства Леонардо да Вінчі на аукціоні Christie's продали за 8,9 млн фунтів стерлінгів (близько $12,3 млн).

    Це рекордна сума для твору італійського художника, повідомили в Twitter аукціонного дому.

    «Малюнок є витонченим свідченням неперевершеної майстерності Леонардо да Вінчі в якості кресляра», – йдеться в повідомленні.

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    Малюнок Леонардо да Вінчі продали за рекордну суму

    Це один з небагатьох творів художника, де є підпис художника.

    Зображення розміром 7x7 см виконане срібним олівцем на рожево-бежевому папері. Він був зроблений в першій половині 1480-х років.

    Хто купив малюнок да Вінчі – не розкривають.

    Раніше в Італії, у місті Неаполі, в одній з квартир у шафі спальні знайшли 500-річну картину, яку, ймовірно, написав один з учнів Леонардо да Вінчі.

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    Теги: Twitter
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    Малюнок Леонардо да Вінчі продали за рекордну суму