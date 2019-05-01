  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Вчені дослідять ДНК Леонардо Да Вінчі, щоб виявити його нащадків

    • Розсилка
    Видатний художник Леонардо Да Вінчі - Вчені дослідять ДНК Леонардо Да Вінчі, щоб виявити його нащадків
    Видатний художник Леонардо Да Вінчі

    Дослідники хочуть порівняти ДНК з волосся художника з матеріалом його гіпотетичних нащадків, а також з рештками у його могилі

    Два експерти з Італії збираються провести дослідження ДНК пасма волосся, яке колись належало видатному художнику Леонардо Да Вінчі. Зразок був виявлений у приватній колекції у США.

    Як пише The Guardian, знахідку також покажуть всім охочим вперше в історії у музеї Ideale Leonardo da Vinci у місті Вінчі в Тоскані, де він народився. Виставка буде відкрита 2 травня з нагоди 500-річчя з дня його смерті.

     «За Атлантичним океаном ми знайшли пасмо волосся з історичною позначкою Les Cheveux de Leonardo da Vinci. Ця надзвичайна реліквія дозволить нам просунутися вперед у дослідженні ДНК Да Вінчі», - заявили директор музею Алессандро Вецосі і президент фонду Leonardo da Vinci Heritage Foundation Агнес Сабато.

    В 2016 році вони заявили, що простежили неперервний родовід від брата Леонардо Да Вінчі на ім'я Доменіко до 35 чоловіків, які, вірогідно, його сучасні нащадки. Більшість з них живуть в Тоскані.

    Тепер дослідники хочуть порівняти ДНК з волосся художника з матеріалом його гіпотетичних нащадків, а також з рештками у його могилі.

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    Італія музеї культура наука ДНК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ