Мандат місії ОБСЄ на Донбасі продовжено ще на рік

Роботу місії ОБСЄ в Україні було продовжено в останній момент

Мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжено на рік – до 31 березня 2022 року.

Відповідне консенсусне рішення було прийнято під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у середу, 31 березня, повідомляє Укрінформ.

Також делегації 57 країн-учасниць схвалили бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий річний період – з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Таким чином, роботу СММ ОБСЄ в Україні було продовжено практично в останній момент – нинішній мандат місії закінчувався 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, 26 березня МЗС України виступило із заявою, у якій назвало неприйнятним той факт, що деякі держави-члени ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців.