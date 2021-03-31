Мандат місії ОБСЄ на Донбасі продовжено ще на рік
Роботу місії ОБСЄ в Україні було продовжено в останній момент
Мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжено на рік – до 31 березня 2022 року.
Відповідне консенсусне рішення було прийнято під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у середу, 31 березня, повідомляє Укрінформ.
Також делегації 57 країн-учасниць схвалили бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий річний період – з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.
Таким чином, роботу СММ ОБСЄ в Україні було продовжено практично в останній момент – нинішній мандат місії закінчувався 31 березня 2021 року.
Нагадаємо, 26 березня МЗС України виступило із заявою, у якій назвало неприйнятним той факт, що деякі держави-члени ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на наступні 12 місяців.
Як зазначали у відомстві, у разі недосягнення консенсусу про продовження мандата, згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Російській Федерації: незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України залишиться поза полем зору міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації.
Крім того, непродовження мандата СММ могло завдати серйозного удару авторитету ОБСЄ як регіональної безпекової організації, а виконання безпекових положень Мінських угод та домовленостей Нормандського формату було б критично ускладнено без моніторингу місії.
До слова, представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявляв, що ОБСЄ самовільно порушила формат переговорів у ТКГ, наділивши статусом сторін переговорів так званих «представників ОРДЛО» з російськими паспортами.
30 березня на позачерговому засіданні Рада ухвалила Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.