Маркарова прийшла на допит у ДБР
Маркарову викликали на допит
Маркарова повідомила, що її офіційно викликали на допит «у справі ПриватБанку»
Міністр фінансів Оксана Маркарова 1 жовтня прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.
Про це повідомляє УНН.
Маркарова перед початком допиту сказала, що її офіційно викликали на допит «у справі ПриватБанку».
Як відомо, Державне бюро розслідувань проводить розслідування націоналізації ПриватБанку. У межах цього кримінального провадження на допит викликався і п’ятий президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
До слова, ЗМІ повідомили, що Порошенку призначили на 1 жовтня психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.
У свою чергу адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про будь-які слідчі дії, призначені на 1 жовтня.