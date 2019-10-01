Маркарова прийшла на допит у ДБР



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Маркарову викликали на допит

Маркарова повідомила, що її офіційно викликали на допит «у справі ПриватБанку»

Міністр фінансів Оксана Маркарова 1 жовтня прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє УНН.

Маркарова перед початком допиту сказала, що її офіційно викликали на допит «у справі ПриватБанку».

Як відомо, Державне бюро розслідувань проводить розслідування націоналізації ПриватБанку. У межах цього кримінального провадження на допит викликався і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

До слова, ЗМІ повідомили, що Порошенку призначили на 1 жовтня психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

У свою чергу адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про будь-які слідчі дії, призначені на 1 жовтня.



