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    Маркарова прийшла на допит у ДБР

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    <p>Маркарову викликали на допит</p> - Маркарова прийшла на допит у ДБР

    Маркарову викликали на допит

    Маркарова повідомила, що її офіційно викликали на допит «у справі ПриватБанку»

    Міністр фінансів Оксана Маркарова 1 жовтня прийшла на допит у Державне бюро розслідувань.

    Про це повідомляє УНН.

    Маркарова перед початком допиту сказала, що її офіційно викликали на допит «у справі ПриватБанку».

    Як відомо, Державне бюро розслідувань проводить розслідування націоналізації ПриватБанку. У межах цього кримінального провадження на допит викликався і п’ятий президент України Петро Порошенко.

    Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

    До слова, ЗМІ повідомили, що Порошенку призначили на 1 жовтня психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

    У свою чергу адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про будь-які слідчі дії, призначені на 1 жовтня.


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