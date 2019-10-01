У Порошенка нічого не знають про поліграф: ніхто нікуди не викликав



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13 вересня Порошенко особисто відвідував ДБР для допиту у якості свідка

На думку адвоката Порошенка, «поліграфічний» інформаційний шум – це «пропагандистське шоу, що виконується керованими з Москви маріонетками»

П'ятий президент України Петро Порошенко не отримував жодних повідомлень про будь-які слідчі дії, призначені на 1 жовтня.

Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

«Вручити таке повідомлення у ДБР були всі можливості. Наприклад – 13 вересня, коли Порошенко особисто відвідував ДБР для допиту у якості свідка», - написав Головань у своєму блозі.

«Тому увесь цей «поліграфічний» інформаційний шум – пропагандистське шоу, що виконується керованими з Москви маріонетками, відомими широкому загалу як телеграм-блогери Portnov і Truba. Якщо цим персонажам так подобається бавитися з поліграфом, вони можуть допитувати один одного хоч щоденно до повного задоволення», - зазначив адвокат Порошенка.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Порошенку призначили на 1 жовтня психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Як відомо, Порошенко раніше вже приходив на допит у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Нагадаємо, що Порошенко не довіряє ДБР і хоче пройти поліграф в прямому ефірі.