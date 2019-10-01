  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Порошенка нічого не знають про поліграф: ніхто нікуди не викликав

    • Розсилка
    13 вересня Порошенко особисто відвідував ДБР для допиту у якості свідка - У Порошенка нічого не знають про поліграф: ніхто нікуди не викликав
    13 вересня Порошенко особисто відвідував ДБР для допиту у якості свідка

    На думку адвоката Порошенка, «поліграфічний» інформаційний шум – це «пропагандистське шоу, що виконується керованими з Москви маріонетками»

    П'ятий президент України Петро Порошенко не отримував жодних повідомлень про будь-які слідчі дії, призначені на 1 жовтня.

    Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

    «Вручити таке повідомлення у ДБР були всі можливості. Наприклад – 13 вересня, коли Порошенко особисто відвідував ДБР для допиту у якості свідка», - написав Головань у своєму блозі.

    «Тому увесь цей «поліграфічний» інформаційний шум – пропагандистське шоу, що виконується керованими з Москви маріонетками, відомими широкому загалу як телеграм-блогери Portnov і Truba. Якщо цим персонажам так подобається бавитися з поліграфом, вони можуть допитувати один одного хоч щоденно до повного задоволення», - зазначив адвокат Порошенка.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Порошенку призначили на 1 жовтня  психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

    Як відомо, Порошенко раніше вже приходив на допит у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий». 

    Нагадаємо, що Порошенко не довіряє ДБР і хоче пройти поліграф в прямому ефірі.

    Читайте також
    Петро Порошенко адвокат допит розслідування Державне бюро розслідувань президент Роман Труба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ