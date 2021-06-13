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    NASA опублікувало фото ракети для польоту на Місяць

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    NASA зібрала першу з потужних ракет системи космічного старту (SLS), яка доставить людей на Місяць - NASA опублікувало фото ракети для польоту на Місяць

    NASA зібрала першу з потужних ракет системи космічного старту (SLS), яка доставить людей на Місяць

    Фото NASA

    NASA планує запустити цю ракету в першу місію на Місяць «Артеміда-1» уже цього року

    NASA повністю зібрало й оприлюднило фото своєї надважкої ракети Space Launch System (SLS), яка незабаром полетить на Місяць.

    Про це повідомляє ВВС.

    У п’ятницю інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді завершили спуск 65-метрового основного ступеня між двома прискорювачами. Це вперше, коли всі три ключові елементи ракети зібрані разом в їх стартовій конфігурації.

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    NASA опублікувало фото ракети для польоту на Місяць
    NASA опублікувало фото ракети для польоту на Місяць
    Фото NASA

    NASA планує запустити цю ракету в першу місію на Місяць «Артеміда-1» уже цього року. В ході цього польоту ракета SLS виведе до Місяця космічний корабель нового покоління «Оріон» поки що без астронавта, оскільки агентство хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, а вже потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

    Як зазначає видання, суперважка ракета SLS складається з гігантського основного ступеня з баками з пальним і чотирма потужними двигунами та двох твердопаливних прискорювачів довжиною 54 метри кожен.

    Нагадаємо, європейське космічне агентство готується до місії на Венеру.

    Теги: США корабель технології космос NASA ракета
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    NASA опублікувало фото ракети для польоту на Місяць