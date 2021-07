NASA перенесло дату повернення корабля Dragon на Землю

Американське космічне агентство NASA повідомило, що переносить дату відстикування вантажного корабля Dragon від МКС та повернення його на Землю. Перенесення дати пов’язане з різким погіршенням погодних умов. Про це повідомляється в Twitter NASA.

Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить з МКС 7 липня. Він доставить на Землю результати досліджень МКС - від експериментів із сублімаційними матеріалами до аналізів, які можуть покращити лікування карієсу та запалення ясен.

У попередньому повідомленні агентства вказувалося, що відстикування вантажного корабля Dragon від МКС планувалося на 6 липня.

On July 7, @SpaceX's cargo Dragon departs from the @Space_Station. It'll deliver a suite of @ISS_Research back to Earth, from experiments with freeze-drying materials to studies that could improve treatments for cavities and gingivitis: https://t.co/OXlneHaeJE pic.twitter.com/U2nEI8v0S9