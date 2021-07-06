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    NASA перенесло дату повернення корабля Dragon на Землю

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    Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить з МКС 7 липня - NASA перенесло дату повернення корабля Dragon на Землю
    Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить з МКС 7 липня
    Фото: НАСА

    Перенесення дати пов’язане з різким погіршенням погодних умов у районі приземлення апарата

    Американське космічне агентство NASA повідомило, що переносить дату відстикування вантажного корабля Dragon від МКС та повернення його на Землю. Перенесення дати пов’язане з різким погіршенням погодних умов. Про це повідомляється в Twitter NASA.

    Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить з МКС 7 липня. Він доставить на Землю результати досліджень МКС - від експериментів із сублімаційними матеріалами до аналізів, які можуть покращити лікування карієсу та запалення ясен.

    У попередньому повідомленні агентства вказувалося, що відстикування вантажного корабля Dragon від МКС планувалося на 6 липня.

    Перенесення дати пов’язане з різким погіршенням погодних умов у районі приземлення апарата.

    Теги: NASA Twitter SpaceX
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    NASA перенесло дату повернення корабля Dragon на Землю