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Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
ЗСУ відбили 49 ворожих атак на Донеччині
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 травня

Триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 травня.

Ворожі удари по Україні

Цієї доби противник знову завдав масованого удару по Україні, застосував ракети різних типів. Детальна інформація буде надана згодом.

Протягом минулої доби зафіксовано два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК С-300. Крім того, РФ завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Медведівка і Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Манухівка, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль і Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Олександро-Шультине, Північне, Залізне, Петрівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії поблизу Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв з артилерії Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області; Мала Токмачка - Запорізької та Станіслав і Кізомис на Херсонщині. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, а також міста Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також сім - по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено шість ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, п’ять станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.

Дії загарбників на окупованих територіях

Противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлі однієї із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. У дворі школи схована військова техніка, підвальні приміщення служать як укриття.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ тероризм Бахмут

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