Повітряна тривога в Києві та області тривала понад годину
Фіксувалася активність ворожих безпілотників, імовірно, типу «Шахед»
У Києві та області вдруге за ніч, після короткої перерви, лунали сирени повітряної тривоги. Небезпека тривала з 4:23 до 5:33.
Моніторингові канали повідомляли про активність ворожих безпілотників, імовірно, типу «Шахед».
Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на Київщині, південніше Борисполя, сили ППО працювали по БпЛА.
Мапа тривог виглядала так:
Нагадаємо, попередня повітряна тривога у столиці та на Київщині тривала з 2:25 приблизно до 4:00. Падіння уламків ракет зафіксовано у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. У Шевченківському районі уламки впали на територію зоопарку.
У Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки і лісопаркову зону в Дарницьокому районі.
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