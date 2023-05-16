Повітряна тривога в Києві та області тривала понад годину

Фіксувалася активність ворожих безпілотників, імовірно, типу «Шахед»

У Києві та області вдруге за ніч, після короткої перерви, лунали сирени повітряної тривоги. Небезпека тривала з 4:23 до 5:33.

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Моніторингові канали повідомляли про активність ворожих безпілотників, імовірно, типу «Шахед».

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на Київщині, південніше Борисполя, сили ППО працювали по БпЛА.

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Мапа тривог виглядала так:

Нагадаємо, попередня повітряна тривога у столиці та на Київщині тривала з 2:25 приблизно до 4:00. Падіння уламків ракет зафіксовано у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. У Шевченківському районі уламки впали на територію зоопарку.

У Соломʼянському районі столиці, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети постраждали троє людей, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки і лісопаркову зону в Дарницьокому районі.