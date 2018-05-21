Масове отруєння дітей у Миколаєві: зросла кількість госпіталізованих

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Двоє учнів досі перебувають у реанімації

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Миколаєві до лікарні госпіталізували 39 дітей, які отруїлися невідомою речовиною в школі №6. Про це в понеділок, 21 травня, повідомляє прес-служба відомства.

«Станом на 16:00 21 травня до миколаївської другої міської лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізовано 39 дітей. Проводиться повний медичний огляд дітей та оцінюється їхній стан», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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