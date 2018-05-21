Поліція Миколаєва розслідує масове отруєння у школі

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Через масове отруєння у Миколаєві госпіталізовано вже 36 дітей

Поліція розслідує масове отруєння учнів у Миколаєві, що сталося сьогодні вранці, 21 травня 2018 року, в одній із шкіл міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

«Станом на 12:30 36 дітей звернулись по допомогу до лікарів із ознаками отруєння, попередньо - газом, усі госпіталізовані. Інформація за вказаним фактом внесена до журналу Єдиного обліку. Причини погіршення стану здоров’я у дітей та інші обставини події встановлюються», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформація про масове отруєння у Миколаєві надійшла до поліції сьогодні близько 11:20 - діти масово поскаржились на погане самопочуття, з будівлі школи були евакуйовані близько 400 учнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві сьогодні вранці, 21 травня 2018 року, у школі розпилили невідому речовину, внаслідок чого було евакуйовано близько 400 учнів. Також повідомлялося про госпіталізацію 32 учнів.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

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