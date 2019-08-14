Масштабна ДТП у Ріо-де-Жанейро: постраждали понад 50 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причини масштабної ДТП у Рфіо-де-Жанейро з'ясовуються Фото: TV Globo

Чотири людини, стан яких викликав найбільші побоювання медиків, госпіталізовані, решті надається допомога на місці

Щонайменше 51 людина постраждала в результаті великої ДТП в центрі Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє G1 у вівторок, 13 серпня.

Інцидент стався ввечері (ранок середи за Києвом) в одному з підземних тунелів в центрі столиці однойменного штату. Зіткнулися два автобуси і п'ять легкових автомобілів.

Чотири людини, стан яких викликав найбільші побоювання медиків, госпіталізовані, решті надається допомога на місці.

Ділянку траси, що зв'язує центр міста і його південну частину, повністю перекрито. Причини ДТП з'ясовуються.