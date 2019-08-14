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    Масштабна ДТП у Ріо-де-Жанейро: постраждали понад 50 людей

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    <div class="post-item__photo-author">Причини масштабної ДТП у Рфіо-де-Жанейро з'ясовуються</div> - Масштабна ДТП у Ріо-де-Жанейро: постраждали понад 50 людей
    Причини масштабної ДТП у Рфіо-де-Жанейро з'ясовуються
    Фото: TV Globo

    Чотири людини, стан яких викликав найбільші побоювання медиків, госпіталізовані, решті надається допомога на місці

    Щонайменше 51 людина постраждала в результаті великої ДТП в центрі Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє G1 у вівторок, 13 серпня.

    Інцидент стався ввечері (ранок середи за Києвом) в одному з підземних тунелів в центрі столиці однойменного штату. Зіткнулися два автобуси і п'ять легкових автомобілів.

    Чотири людини, стан яких викликав найбільші побоювання медиків, госпіталізовані, решті надається допомога на місці.

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    Масштабна ДТП у Ріо-де-Жанейро: постраждали понад 50 людей
    Масштабна ДТП у Ріо-де-Жанейро: постраждали понад 50 людей
    Масштабна ДТП у Ріо-де-Жанейро: постраждали понад 50 людей

    Ділянку траси, що зв'язує центр міста і його південну частину, повністю перекрито. Причини ДТП з'ясовуються.

     

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