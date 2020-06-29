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    У світі

    Невідомі намагалися підпалити будівлю Бундестагу (фото)

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    Невідомі намагалися підпалити будівлю Бундестагу (фото)
    Фото: Spreepicture

    Операція з гасіння завершилася за 30 хвилин

    У ніч на 29 червня невідомі намагалися здійснити підпал будівлі німецького Бундестагу.

    Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

    Близько 0:30 зловмисники вилили горючу рідину на ДСП, яка заміняла вікно на східній стороні будівлі, та підпалили її.

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    Берлінська поліція та представники поліції Бундестагу були швидко на місці. За словами речника пожежної служби, операція з гасіння, до якої було викликано 50 рятувальників, закінчилася приблизно за 30 хвилин.

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    Наразі триває пошук зловмисників, поліція проводить розслідування.

    пожежа Німеччина Бундестаг
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