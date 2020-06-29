Невідомі намагалися підпалити будівлю Бундестагу (фото)



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Фото: Spreepicture

Операція з гасіння завершилася за 30 хвилин

У ніч на 29 червня невідомі намагалися здійснити підпал будівлі німецького Бундестагу.

Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

Близько 0:30 зловмисники вилили горючу рідину на ДСП, яка заміняла вікно на східній стороні будівлі, та підпалили її.

Берлінська поліція та представники поліції Бундестагу були швидко на місці. За словами речника пожежної служби, операція з гасіння, до якої було викликано 50 рятувальників, закінчилася приблизно за 30 хвилин.

Наразі триває пошук зловмисників, поліція проводить розслідування.