Масштабні пожежі в Каліфорнії: понад 38 тисяч жителів евакуювали

Масштабні лісові пожежі, що поширюються на півдні штату Каліфорнія потужними штормами, змусили евакуювати понад 38 тис. місцевих мешканців.

Сотні будівель знищені вогнем, тисячі залишаються у небезпеці, повідомив у ніч на середу американський телеканал ABC News.

«За інформацією представників влади, понад 38 тис. людей були евакуйовані», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що місцями довелося оповіщати особисто людей в кожному будинку, щоб забезпечити обов'язкову евакуацію.

Внаслідок масштабних пожеж без електропостачання залишились понад 190 тис. споживачів в округах Вентура й Санта-Барбара на півдні Каліфорнії. Вогонь знищив 150 будівель, у тому числі 60-квартиний житловий комплекс. Ще близько 3 тис. споруд перебувають під ризиком у небезпечній зоні.

Губернатор штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив стан надзвичайної ситуації в окрузі Вентура, а також в окрузі Лос-Анджелес.

Приводом для таких кроків Браун назвав поширення полум'я на площі близько 180 кв. км. Він також повідомив, що полум'я вже зруйнувало кілька будинків та інших споруд, пожежі загрожують критичній інфраструктурі і змушують закрити дороги.

Крім цього, додав він, екстремальні погодні умови, зокрема сильні вітри, ще більше збільшили поширення цих пожеж. Браун допустив, що обставини цих пожеж за їх величиною є або можуть перебувати поза контролем служб, персоналу, обладнання та засобів будь-якого окремого місцевого уряду і вимагають об'єднання сил регіону або регіонів взаємодопомоги.

